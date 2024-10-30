Принц Уильям взволновал воспоминаниями о маме и брате Гарри.

Принцесса Диана, принц Гарри и принц Уильям в доме для бездомных. Фото: Kensington Palace/X

В двухсерийном документальном фильме "Принц Уильям: мы можем покончить с беспризорностью" первый сын принцессы Дианы упомянул о детстве. Это его первый рассказ о брате Гарри после громкого скандала и разрыва отношений.

Об этом пишет Page Six.

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На экраны вышел двухсерийный документальный фильм "Принц Уильям: мы можем покончить с беспризорностью". В нем будущий монарх упомянул переломный момент с детства.

Уильям рассказал, как впервые с благотворительностью его "познакомила" мама, принцесса Диана. Она отвела его и принца Гарри в британскую организацию The Passage, поддерживающую бездомных.

"Она отвела нас с Гарри туда. Мне на тот момент было 11, возможно, 10. Я никогда раньше не был в чем-то подобном, и меня немного волновало, чего ожидать. Моя мама шла, как всегда, заставляя всех чувствовать себя расслабленными, смеялась и шутила". Я помню, как тогда я подумал: "Ну, если у каждого не будет дома, им всем будет очень грустно". Но это было невероятно, насколько это была счастливая среда. Я помню — там были хорошие разговоры, игра в шахматы, беседы, и тогда мне стало известно, что есть и другие люди, которые живут не так, как ты", — рассказал Уильям.

Принц считает, что тот день изменил его. С этого момента мир воспринимался иначе.

"Знаете, когда вы совсем маленькие, вы просто думаете, что жизнь — это то, что вы видите перед собой. У вас действительно нет мыслей, что может быть иначе. Но, когда ты встречаешь людей, как я тогда, которые вкладывают в твою голову другую перспективу и говорят: "Ну, прошлой ночью я жил на улице", ты говоришь: "Вау", — добавил Уильям.

Это впервые, когда он публично заговорил о своем брате на фоне разлада в Британской королевской семье.

Напомним, в документальном фильме впервые показали архивные фото принцессы Дианы, помогающей беспризорникам. Также мы рассказывали, как принц Уильям и Кейт Миддлтон будут праздновать Хэллоуин.