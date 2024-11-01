Король Чарльз сможет увидеть детей принца Гарри только при одном условии – детали

Меган Маркл. Фото: instagram.com/sussexroyal

Герцогиня Сассекская, похоже, хочет шагнуть навстречу королевской семье. Меган Маркл в определенных условиях готова позволить детям встретиться с королем Чарльзом.

Об этом пишет издание Express.

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Напряженная атмосфера между членами королевской семьи не способствует тому, чтобы дети принца Гарри и Меган Маркл общались со своим дедушкой и другими родственниками в Великобритании.

Однако, похоже, что после длительного перерыва Меган все же отважится привезти сына Арчи и дочь Лилибет в гости к королю Чарльзу.

Мнение герцогини изменилось после того, как они с принцем Гарри приобрели дом в Португалии. По словам инсайдера, теперь Меган сможет чувствовать себя более безопасно.

"Теперь, если это будет считаться безопасным, по всей вероятности, что в какой-то момент она даст свое благословение Гарри на то, чтобы отвезти Арчи и Лилибет к их деду, королю Чарльзу. А с точки зрения логистики наличие жилья в Португалии облегчит задачу, поскольку Меган сможет прилететь туда с детьми, не чувствуя себя в ловушке", — говорит источник.

Напомним, на днях принц Уильям вспомнил принца Гарри на фоне скандала между ними.

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