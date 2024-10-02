Міллі Боббі Браун показала королівське весілля з Джейком Бонджові — фото

Американська акторка Міллі Боббі Браун з чоловіком. Фото: instagram/milliebobbybrown

Американська акторка Міллі Боббі Браун, яка здобула популярність завдяки серіалу "Дивні дива", вийшла заміж. Її чоловіком став син Джона Бонджові Джейк Бонджові.

Світлини зірка виклала в Instagram.

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Міллі Боббі Браун показала королівське весілля з Джейком Бонджові

Зірка "Дивних див" Міллі Боббі Браун і син Джона Бонджові Джейк Бонджові показали, як одружувались у травні цього року. Весілля справили практично королівське. Для щасливого дня обрали Тоскану, Італія. Акторка вбралась у сукню з довгим шлейфом, а її чоловік вдягнув кремовий костюм. Актор Меттью Модайн, який зіграв тата Міллі в серіалі, повінчав молодих.

"Назавжди і завжди, твоя дружина", — закохано підписала світлини акторка.

Весілля Міллі Боббі Браун та Джейка Бонджові. Фото: instagram/milliebobbybrown

Міллі Боббі Браун вийшла заміж за Джейка Бонджові. Фото: instagram/milliebobbybrown

Міллі Боббі Браун у весільній сукні. Фото: instagram/milliebobbybrown

Церемонія одруження Міллі Боббі Браун та Джейка Бонджові. Фото: instagram/milliebobbybrown

Нагадаємо, у мережі розкритикували Міллі Боббі Браун через її зовнішність. Також ми розповідали деталі таємної церемонії одруження акторки з її коханим.