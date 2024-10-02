Міллі Боббі Браун показала королівське весілля з Джейком Бонджові — фото

Зірка серіалу "Дивні дива" Міллі Боббі Браун показала своє вишукане весілля
Американська акторка Міллі Боббі Браун, яка здобула популярність завдяки серіалу "Дивні дива", вийшла заміж. Її чоловіком став син Джона Бонджові Джейк Бонджові.
Світлини зірка виклала в Instagram.
Міллі Боббі Браун показала королівське весілля з Джейком Бонджові
Зірка "Дивних див" Міллі Боббі Браун і син Джона Бонджові Джейк Бонджові показали, як одружувались у травні цього року. Весілля справили практично королівське. Для щасливого дня обрали Тоскану, Італія. Акторка вбралась у сукню з довгим шлейфом, а її чоловік вдягнув кремовий костюм. Актор Меттью Модайн, який зіграв тата Міллі в серіалі, повінчав молодих.
"Назавжди і завжди, твоя дружина", — закохано підписала світлини акторка.
Нагадаємо, у мережі розкритикували Міллі Боббі Браун через її зовнішність. Також ми розповідали деталі таємної церемонії одруження акторки з її коханим.
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