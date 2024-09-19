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Виглядає на 42 — шанувальники розкритикували 20-річну зірку серіалу "Дивні дива"

19 вересня 2024 07:14
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор
Виглядає на 42 — шанувальники розкритикували 20-річну зірку серіалу "Дивні дива"
Акторка Міллі Боббі Браун. Фото: instagram.com/milliebobbybrown/
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор

Фанати звинуватили 20-річну зірку "Дивних див" Міллі Боббі Браун у тому, що її "змінили до невпізнаваності філери" після того, як вони заявили, що зірка виглядає "набагато старшою" у новій фотосесії. Нещодавно актриса позувала для останньої лінії одягу свого бренду Florence by Mills, але після того, як зображення були опубліковані на Reddit, багато людей помітили очевидні зміни в зовнішності.

Про це пише Daily Mail.

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Багато хто задавався питанням, чи змінила вона зовнішність за допомогою ін’єкцій і поспішили висловитися з цього приводу.

Фанати шоковані змінами у зовнішності Міллі Боббі Браун
Фанати шоковані змінами у зовнішності Міллі Боббі Браун. Фото: соціальні мережі
Фанати шоковані змінами у зовнішності Міллі Боббі Браун
Фанати шоковані змінами у зовнішності Міллі Боббі Браун. Фото: соціальні мережі

 

"Їй уже на вигляд 40. Це справді дуже сумно".

"Її обличчя виглядає так, ніби воно обтяжене філерами".

"Вона така молода, чого, вона вже псує своє обличчя?"

"Уявіть мій шок, коли я прочитав, що їй 20 років. Я вже бачу філери для губ. Що відбувається?".

"Мені дуже прикро через суспільний тиск, який змушує таких молодих дівчат робити це".

 

Акторка Міллі Боббі Браун
Акторка Міллі Боббі Браун. Фото: dailymail.co.uk

 

"Вона виглядає набагато старшою за свій вік, таке відчуття, ніби вони позбавляються етапів життя".

"Не дивлячись на всі філери та макіяж, вона виглядає на добрих 15 років старшою, ніж є", — пишуть у мережі.

Проте інші поспішили на захист зірки.

"Це макіяж і фотошоп. Вона виглядає на свій вік, коли дивишся на відео без макіяжу", — говорять шанувальники.

Міллі, яка прославилася у віці 12 років завдяки своїй ролі в шоу Netflix "Дивні дива", раніше розповідала про свою невпевненість журналу Glamour.

Нагадаємо, голлівудська акторка позбулася філерів та вразила красою. А раніше ми писали, що пластичний хірург прокоментував секрет краси Ніколь Кідман.

пластична хірургія актори закордонні зірки зірки "Дивні дива"

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