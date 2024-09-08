Пластичний хірург прокоментував, як Ніколь Кідман вдається зберігати молодість на шостому десятку

Акторка Ніколь Кідман. Фото: Reuters

Ніколь Кідман приголомшила, вийшовши у чорній сукні Ferragamo на голлівудській прем’єрі "Ідеальної пари" в The Egyptian Theatre. 57-річна зірка змусила багатьох шанувальників у соціальних мережах заговорити про пластику.

Про це пише Daily Mail.

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Щоб дізнатися, як австралійська актриса підтримує свій приголомшливий вигляд, ЗМІ звернулися до провідних пластичних хірургів.

Акторка Ніколь Кідман. Фото: Reuters

"Ніколь виглядає приголомшливо і досягла нового піку своєї краси. Хоча неможливо знати, що вона робила чи не робила, я можу сказати, що пацієнти можуть зробити кілька речей, утримувати платизмальні смуги на шиї під контролем, коли ми старіємо", — сказав пластичний хірург із Беверлі-Гіллз доктор Діпак Дугар, згадуючи ін’єкційне лікування, яке лікує зморшки, схоже на ботокс.

Дугар також сказав, що гарний ранковий і вечірній догляд за шкірою неймовірно важливий, особливо "включаючи саліцилову кислоту, цераміди, холестерин, ретиноли та жирні кислоти".

Акторка Ніколь Кідман. Фото: Reuters

"Лазери для підтяжки шкіри — це магія, і їх можна розглядати як тренування преса — чим більше ви робите — тим більше підтягнуті. Чиста, здорова дієта та уникання швидкого набору вагу або швидкого схуднення — це ще один спосіб, завдяки якому актриса "Мулен Руж" сяє", — розповів лікар.

Доктор Дуган також пояснив, що підтримка однакової ваги також допомагає підтримувати шкіру підтягнутою.

Акторка Ніколь Кідман. Фото: Reuters

Пластичний хірург з Нью-Йорка доктор Сем Різк сказав, що "молодий вигляд зірки "Великої маленької брехні", ймовірно, є результатом поєднання процедур ультразвукової підтяжки шкіри, таких як Sofwave, і хірургічних процедур, таких як вертикальна глибока підтяжка обличчя з розрізами, а також верхня та нижня блефаропластика, яка є процедурою, яка покращує зовнішній вигляд повік.

Доктор Різк пояснив, що багато пацієнтів у віці 40 років і старше шукають подібних методів лікування для більш підтягнутої лінії щелепи.

"Щоб виглядати менш виснаженим, вони часто зосереджуються на омолодженні очей", — додав доктор Різк. Здається, процедури працюють, оскільки доктор Різк сказав, що багато пацієнтів приходять і приносять зразкові фотографії австралійської актриси.

Пластичний хірург з Беверлі-Гіллз доктор Патрік Девіс високо оцінив зовнішній вигляд Ніколь на прем’єрі та сказав: "Її вилиці підняті, а шия неймовірна для свого віку".

"Я припускаю, що в якийсь момент за останні п’ять років була проведена якісна операція на обличчі, щоб підняти щелепи та підняти щоки, оскільки вона справді виглядає досить молодою для свого віку", — переконаний доктор Девіс.

Пластичний хірург з Беверлі-Гіллз доктор Габріель Чіу з шоу Netflix Bling Empire, погоджується, що "здається, вона зробила підтяжку обличчя та шиї з дуже хорошими результатами".

Доктор Чіу підозрює, що це була "глибока підтяжка обличчя/шиї з бічним підтягуванням брів або скроневої частини та, можливо, перенесення жиру або наповнювача в область її вилиць для покращення".

Доктор Буссо сказав: "Хоча немає помітних ознак хірургічного втручання на обличчі, таких як шрами чи деформація вух, швидше за все, вона робила підтяжку обличчя. Її чітко виражена лінія щелепи і відсутність в’ялості шкіри шиї є яскравими ознаками цієї процедури".

Доктор Буссо вважає, що її молодий колір обличчя зумовлений філерами, оскільки її обличчя здається трохи округлішим.

"Її бездоганне чоло та розташування брів, здається, є наслідком ботоксу", — додав доктор Буссо, назвавши це "дуже хорошою роботою" для "збереження її молодих рис".

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