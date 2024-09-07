Зірка "Дюни" прийшла у казковій сукні принцеси на гламурний кінофестиваль

Акторка Флоренс П'ю. Фото: Reuters

В Торонто проходить міжнародний кінофестиваль в Рой Томсон-Хол. Серед зірок акторка, яка зіграла одну з головний ролей у другій частині "Дюни" та оскароносному "Оппенгеймері" Флоренс П’ю. Красуня зазвичай обирає сміливе вбрання, але цього разу приміряла сукню принцеси рожевого кольору.

Фото опублікував Reuters.

Читайте також:

Зіркова красуня зрадила власному стилю на червоній доріжці

П’ю не вагається, коли обирає сукню для публічної появи: прозорі та відкриті образи — її візитівка, але у Канаді вона зрадила їм і вбралася у рожеву пишну сукню з бантом. Образ доповнила яскравим макіяжем та прикрасами. Кілька помічників допомагали їй із вбранням.

Акторка Флоренс П'ю. Фото: Reuters

Акторка Флоренс П'ю. Фото: Reuters

На заході всі чекали появи Дженніфер Лопес та Бена Аффлека, які зняли спільний фільм "Нестримні". Про Флоренс та її особисте життя говорять не так багато.

Флоренс розісталася із Чарлі Гучем у 2023 році. Тиск бурхливої ​​голлівудської кар'єри Флоренс змусив її припинити стосунки. Джерело повідомило: "Флоренс і Чарлі знали один одного роками, і наприкінці минулого року почали стосунки. Але не вийшло. Графік Флоренс такий насичений, і тут були інші фактори. Зрештою, вона закінчила стосунки. Однак вона почувається добре".

Інсайдер додав, що вони не здивуються, якщо Флоренс змінить свою думку щодо Чарлі після деякого часу розлуки.

Акторка Флоренс П'ю. Фото: Reuters

До роману з Чарлі Флоренс недовго пов’язували з Гаррі Стайлзом, з яким вона зблизилась під час зйомок їхнього фільму "Не хвилюйся, любий".

У серпні 2022 року Флоренс оголосила, що вона та її колишній хлопець Зак Брафф розійшлися після трьох років спільного життя.

В інтерв'ю Harper's Bazaar актриса розповіла, що вони з зіркою Scrubs розійшлися.

Пара намагалася тримати свої стосунки подалі від громадськості. 21-річна різниця у віці між парою привернула увагу під час їхніх стосунків.

Нагадаємо, Бред Пітт приїхав на кінофестиваль з молодою коханою. А раніше ми писали, що Ніколь Кідман вразила сміливою сукнею на червоній доріжці.