Звезда "Дюны" пришла в сказочном платье принцессы на гламурный кинофестиваль

Актриса Флоренс Пью. Фото: Reuters

В Торонто проходит международный кинофестиваль в Рой Томсон-Холл. Среди звезд актриса, сыгравшая одну из главных ролей во второй части "Дюны" и оскароносном "Оппенгеймере" Флоренс Пью. Красавица обычно выбирает смелые наряды, но на этот раз примеряла платье принцессы розового цвета.

Фото опубликовал Reuters.

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Пью не скромничает, когда выбирает платье для публичного появления: прозрачные и открытые образы ее визитка, но в Канаде она изменила им и оделась в розовое пышное платье с бантом. Образ дополнила ярким макияжем и украшениями. Несколько помощников помогали ей с нарядом.

Актриса Флоренс Пью. Фото: Reuters

Актриса Флоренс Пью. Фото: Reuters

На мероприятии все ждали появления Дженнифер Лопес и Бена Аффлека, снявших общий фильм "Неудержимые". О Флоре и ее личной жизни говорят не так много.

Флоренс рассталась с Чарли Гучем в 2023 году. Давление бурной голливудской карьеры Флоренс заставило ее прекратить отношения. Источник сообщил: "Флоренс и Чарли знали друг друга годами, и в конце прошлого года начали отношения. Но не получилось. График Флоренс такой насыщенный, и были другие факторы. В конце концов она закончила отношения. Однако она чувствует себя хорошо".

Инсайдер добавил, что они не удивятся, если Флоренс изменит свое мнение по поводу Чарли после некоторого времени разлуки.

Актриса Флоренс Пью. Фото: Reuters

До романа с Чарли Флоренсом недолго связывали с Гарри Стайлзом, с которым она сблизилась во время съемок их фильма "Не волнуйся, дорогой".

В августе 2022 года Флоренс объявила, что она и ее бывший парень Зак Брафф разошлись после трех лет совместной жизни.

В интервью Harper's Bazaar актриса рассказала, что они со звездой Scrubs разошлись.

Пара пыталась держать свои отношения подальше от общественности. 21-летняя разница в возрасте между ними привлекла внимание во время их отношений.

Напомним, Брэд Питт приехал на кинофестиваль с молодой любимой. А раньше мы писали, что Николь Кидман поразила смелым платьем на красной дорожке.