Ніколь Кідман засвітила екстермально глибоке декольте в обіймах Лієва Шрайбера

Акторка Ніколь Кідман та Лієв Шрайбер. Фото: Reuters

Ніколь Кідман вразила появою на червоній доріжці у сукні з глибоким декольте на голлівудській прем'єрі фільму "Ідеальна пара", яка відбулася в Єгипетському театрі. Володарка "Оскара" позувала разом із колегами. Ніколь продемонструвала свою струнку фігуру у виготовленій на замовлення сукні Ferragamo, яка була неймовірно прозорою, і черевиках Paris Texas, обраних стилістом Джейсоном Болденом.

Про це пише Daily Mail.

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Кідман позувала у чорному смокінговому блейзері, накинутому на одне плече. Перукар Адір Абергель відповідав за її зачіску. Візажист Gucci Westman зробив Ніколь макіяж. Кідман стала виконавчим продюсером картини і зіграла відому письменницю Грір Гаррісон Вінбері в шестисерійній загадковій драмі Дженни Ламії, прем'єра якої відбудеться на Netflix.

Акторка Ніколь Кідман та Лієв Шрайбер. Фото: Reuters

Акторка Ніколь Кідман з колегами за серіалом. Фото: Reuters

У серіалі Амелія Сакс (Ів Гьюсон) збирається вийти заміж за члена однієї із найбагатших сімей на Нантакеті, поки шокуюча смерть не зірве весілля — і не перетворить усіх на підозрюваних.

"Грір сильна і могутня, і її було захоплююче грати. Я завжди в цьому пошуку, щоб знайти те, чого жодного разу не робила", — розповіла Ніколь.

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На прем’єрі до Ніколь приєднався її екранний чоловік Лієв Шрайбер, який грає Тега Вінбері в "Ідеальній парі". Кідман знала 56-річного володаря премії Тоні ще в 2005 році, коли він почав свої 11-річні стосунки з її найкращою подругою Наомі Воттс. Пара розійшлася у 2016 році.

Ніколь і її чоловік Кіт Урбан, з яким вони одружилися через рік після зустрічі на G'Day LA у 2005 році, є батьками 16-річної дочки Сандей Роуз і 13-річної доньки Фейт Маргарет.

У Кідман також є двоє дорослих дітей — дочка Ізабелла і син Коннор — від її першого десятирічного шлюбу з чотириразовим номінантом на премію "Оскар" Томом Крузом, з яким розлучилася у 2001 році.

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