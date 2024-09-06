Николь Кидман зажгла экстермально глубокое декольте в объятиях Лиева Шрайбера

Николь Кидман засветила экстермально глубокое декольте в объятиях Лиева Шрайбера
Николь Кидман поразила появлением на красной дорожке в платье с глубоким декольте на голливудской премьере фильма "Идеальная пара", состоявшейся в Египетском театре. Обладательница "Оскара" позировала вместе с коллегами. Николь продемонстрировала свою стройную фигуру в изготовленном на заказ платье Ferragamo, которое было невероятно прозрачным, и туфлях Paris Texas, выбранных стилистом Джейсоном Болденом.
Об этом пишет Daily Mail.
Лиев Шрайбер позировал на красной дорожке с красоткой Кидман
Кидман позировала в черном смокинговом блейзере, накинутом на одно плечо. Парикмахер Адир Абергель отвечал за ее прическу. Визажист Gucci Westman сделал макияж Николь. Кидман стала исполнительным продюсером картины и сыграла известную писательницу Грир Гаррисон Винбери в шестисерийной загадочной драме Дженны Ламии, премьера которой состоится на Netflix.
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"Гир сильная и влиятельная, и ее было увлекательно играть. Я всегда в этом поиске, чтобы найти то, чего ни раз не делала", — рассказала Николь.
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На премьере к Николь присоединился ее экранный супруг Лиев Шрайбер, играющий Тега Уинбери в "Идеальной паре". Кидман знала 56-летнего обладателя премии Тони еще в 2005 году, когда он начал свои 11-летние отношения с ее лучшей подругой Наоми Уоттс. Пара разошлась в 2016 году.
Николь и ее супруг Ким Урбан, с которым они поженились через год после встречи на G'Day LA в 2005 году, являются родителями 16-летней дочери Сандей Роуз и 13-летней дочери Фейт Маргарет.
У Кидман также есть двое взрослых детей — дочь Изабелла; и сын Коннор — от ее первого десятилетнего брака с четырехкратным номинантом на премию "Оскар" Томом Крузом, с которым развелась в 2001 году.
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