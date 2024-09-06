Николь Кидман зажгла экстермально глубокое декольте в объятиях Лиева Шрайбера

Актриса Николь Кидман и Лиев Шрайбер. Фото: Reuters

Николь Кидман поразила появлением на красной дорожке в платье с глубоким декольте на голливудской премьере фильма "Идеальная пара", состоявшейся в Египетском театре. Обладательница "Оскара" позировала вместе с коллегами. Николь продемонстрировала свою стройную фигуру в изготовленном на заказ платье Ferragamo, которое было невероятно прозрачным, и туфлях Paris Texas, выбранных стилистом Джейсоном Болденом.

Об этом пишет Daily Mail.

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Кидман позировала в черном смокинговом блейзере, накинутом на одно плечо. Парикмахер Адир Абергель отвечал за ее прическу. Визажист Gucci Westman сделал макияж Николь. Кидман стала исполнительным продюсером картины и сыграла известную писательницу Грир Гаррисон Винбери в шестисерийной загадочной драме Дженны Ламии, премьера которой состоится на Netflix.

Актриса Николь Кидман и Лиев Шрайбер. Фото: Reuters

Актриса Николь Кидман с коллегами по сериалу. Фото: Reuters

В сериале Амелия Сакс (Ив Хьюсон) собирается выйти замуж за члена одной из самых богатых семей на Нантакете, пока шокирующая смерть не сорвет свадьбу и не превратит всех в подозреваемых.

"Гир сильная и влиятельная, и ее было увлекательно играть. Я всегда в этом поиске, чтобы найти то, чего ни раз не делала", — рассказала Николь.

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На премьере к Николь присоединился ее экранный супруг Лиев Шрайбер, играющий Тега Уинбери в "Идеальной паре". Кидман знала 56-летнего обладателя премии Тони еще в 2005 году, когда он начал свои 11-летние отношения с ее лучшей подругой Наоми Уоттс. Пара разошлась в 2016 году.

Николь и ее супруг Ким Урбан, с которым они поженились через год после встречи на G'Day LA в 2005 году, являются родителями 16-летней дочери Сандей Роуз и 13-летней дочери Фейт Маргарет.

У Кидман также есть двое взрослых детей — дочь Изабелла; и сын Коннор — от ее первого десятилетнего брака с четырехкратным номинантом на премию "Оскар" Томом Крузом, с которым развелась в 2001 году.

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