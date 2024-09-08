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Пластический хирург прокомментировал, как Николь Кидман сохраняет молодость на шестом десятке

8 сентября 2024 07:55
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор
Пластический хирург прокомментировал, как Николь Кидман удается сохранять молодость на шестом десятке
Актриса Николь Кидман. Фото: Reuters
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор

Николь Кидман ошеломила, выйдя в черном платье Ferragamo на голливудской премьере "Идеальной пары" в The Egyptian Theatre. 57-летняя звезда заставила многих поклонников в социальных сетях заговорить о пластике.

Об этом пишет Daily Mail.

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Чтобы узнать, как австралийская актриса поддерживает свой потрясающий вид, СМИ обратились к ведущим пластическим хирургам.

 

Актриса Николь Кидман
Актриса Николь Кидман. Фото: Reuters

 

"Николь выглядит потрясающе и достигла нового пика своей красоты. Хотя невозможно знать, что она делала или не делала, я могу сказать, что пациенты могут сделать несколько вещей, чтобы удерживать платизмальные полосы на шее под контролем, когда мы стареем", — сказал пластический хирург из Беверли-Хиллз доктор Дипак Дугар, вспоминая инъекционное лечение, устроняющее морщины, похожее на ботокс.

Дугар также сказал, что хороший утренний и вечерний уход за кожей невероятно важен, особенно "включая салициловую кислоту, церамиды, холестерин, ретинолы и жирные кислоты".

 

Актриса Николь Кидман
Актриса Николь Кидман. Фото: Reuters

 

"Лазеры для подтяжки кожи — это магия, и их можно рассматривать как тренировку пресса — чем больше вы делаете — тем более подтянуты. Чистая, здоровая диета и избегание быстрого набора вес или быстрого похудения — это еще один способ, благодаря которому актриса "Мулен Руж "сияет", — рассказал врач.

Доктор Дуган также объяснил, что поддержание одинакового веса помогает поддерживать кожу подтянутой.

 

Актриса Николь Кидман
Актриса Николь Кидман. Фото: Reuters

 

Пластический хирург из Нью-Йорка доктор Сэм Ризк сказал, что "молодой вид звезды "Большой маленькой лжи", вероятно, является результатом сочетания процедур ультразвуковой подтяжки кожи, таких как Sofwave, и хирургических процедур, таких как вертикальная глубокая подтяжка лица с разрезами, а также верхняя и нижняя блефаропластика, являющаяся процедурой, улучшающей внешний вид век.

Доктор Ризк объяснил, что многие пациенты в возрасте 40 лет и старше ищут подобные методы лечения для более подтянутой линии челюсти.

"Чтобы выглядеть менее истощенным, они часто сосредотачиваются на омоложении глаз", — добавил доктор Ризк. Кажется, процедуры работают, поскольку доктор Ризк сказал, что многие пациенты приходят и приносят образцовые фотографии австралийской актрисы.

Пластический хирург из Беверли-Хиллз доктор Патрик Дэвис высоко оценил внешний вид Николь на премьере и сказал: "Ее скулы приподняты, а шея невероятна для своего возраста".

"Я предполагаю, что в какой-то момент за последние пять лет была проведена качественная операция на лице, чтобы поднять челюсти и поднять щеки, поскольку она действительно выглядит достаточно молодо для своего возраста", — убежден доктор Дэвис.

Пластический хирург из Беверли-Хиллз доктор Габриэль Чиу из шоу Netflix Bling Empire, соглашается, что "кажется, она сделала подтяжку лица и шеи с очень хорошими результатами".

Доктор Чиу подозревает, что это была "глубокая подтяжка лица/шеи с боковым подтягиванием бровей или височной части и, возможно, перенос жира или наполнителя в область ее скул для улучшения".

Доктор Буссо сказал: "Хотя нет заметных признаков хирургического вмешательства на лице, таких как шрамы или деформация ушей, скорее всего она делала подтяжку лица. Ее четко выраженная линия челюсти и отсутствие дряблости кожи шеи являются яркими признаками этой процедуры".

Доктор Буссо считает, что ее молодой цвет лица обусловлен филлерами, поскольку ее лицо кажется несколько более округлым.

"Ее безупречный лоб и расположение бровей, кажется, является следствием ботокса", — добавил доктор Буссо, назвав это "очень хорошей работой" для "сохранения ее молодых черт".

Напомним, "Бонд" Дэниел Крейг вышел со звездной супругой на Венецианском фестивале. А раньше мы писали, что звезда "Дюны" вышла на красную дорожку в платье принцессы.

пластическая хирургия Николь Кидман зарубежные звезды звезды

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