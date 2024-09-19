Выглядит на 42 — поклонники раскритиковали 20-летнюю звезду сериала "Очень странные дела"

Актриса Милли Бобби Браун. Фото: instagram.com/milliebobbybrown/

Фанаты обвинили 20-летнюю звезду "Очень странных дел" Милли Бобби Браун в том, что ее "изменили до неузнаваемости филлеры" после того, как они заявили, что звезда выглядит "намного старше" в новой фотосессии. Недавно актриса позировала для последней линии одежды своего бренда Florence by Mills, но после того, как изображения были опубликованы на Reddit, многие заметили очевидные изменения во внешности актрисы.

Об этом пишет Daily Mail.

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Многие задавались вопросом, изменила ли она внешность с помощью инъекций и поспешили высказаться по этому поводу.

Фанаты шокированы переменами во внешности Милли Бобби Браун. Фото: социальные сети

Фанаты шокированы переменами во внешности Милли Бобби Браун. Фото: социальные сети

"Ей уже на вид 40. Это действительно очень грустно".

"Ее лицо выглядит так, будто оно обременено филлерами".

"Она такая молодая, почему, она уже портит свое лицо?"

"Представьте мой шок, когда я прочитал, что ей 20 лет. Я уже вижу филлеры для губ. Что происходит?".

"Мне очень досадно из-за общественного давления, которое заставляет таких молодых девушек делать это".

Актриса Милли Бобби Браун. Фото: dailymail.co.uk

"Она выглядит гораздо старше своего возраста, такое ощущение, будто они лишаются этапов жизни".

"Несмотря на все филлеры и макияж, она выглядит на добрых 15 лет старше, чем есть", — пишут в сети.

Однако другие поспешили выступить в защиту звезды.

"Это макияж и фотошоп. Она выглядит на свой возраст, когда смотришь на видео без макияжа", — говорят поклонники.

Милли, прославившаяся в возрасте 12 лет благодаря своей роли в шоу Netflix "Очень странные дела", ранее рассказывала о своей неуверенности журналу Glamour.

Напомним, голливудская актриса избавилась от филлеров и поразила красотой. А раньше мы писали, что пластический хирург прокомментировал секрет красоты Николь Кидман.