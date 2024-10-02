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Звезда сериала "Очень странные дела" Милли Бобби Браун показала свою изысканную свадьбу

2 октября 2024 22:36
Валерия Соколенко - Редактор
Милли Бобби Браун показала королевскую свадьбу с Джейком Бонджу.
Американская актриса Милли Бобби Браун с мужем. Фото: instagram/milliebobbybrown
Валерия Соколенко - Редактор

Американская актриса Милли Бобби Браун, получившая популярность благодаря сериалу "Очень странные дела", вышла замуж. Ее мужем стал сын Джона Бонджови Джейка.

Фотография звезда выложила в Instagram.

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Милли Бобби Браун показала королевскую свадьбу с Джейком Бонджови

Звезда "Очень странных дел" Милли Бобби Браун и сын Джона Джона Бонджови Джейка показали, как поженились в мае этого года. Свадьбу организовали практически королевскую. Для счастливого дня избрали Тоскану, Италию. Актриса нарядилась в платье с длинным шлейфом, а ее муж надел кремовый костюм. Актер Мэттью Модайн, сыгравший папу Милли в сериале, обвенчал молодых.

"Навсегда и всегда, твоя жена", — влюбленно подписала фотографии актриса.

Милли Бобби Браун вышла замуж
Свадьба Милли Бобби Браун и Джейка Бонджови. Фото: instagram/milliebobbybrown
Свадьба Милли Бобби Браун и Джейка Бонджови
Милли Бобби Браун вышла замуж за Джейка Бонджови. Фото: instagram/milliebobbybrown
Милли Бобби Браун в день свадьбы
Милли Бобби Браун в свадебном платье. Фото: instagram/milliebobbybrown
Роскошная свадьба Милли Бобби Браун и Джейка Бонджови
Церемония бракосочетания Милли Бобби Браун и Джейка Бонджови. Фото: instagram/milliebobbybrown

Напомним, в сети раскритиковали Милли Бобби Браун из-за ее внешности. Также мы рассказывали детали тайной церемонии бракосочетания актрисы с ее любимым.

свадьба зарубежные звезды "Очень странные дела" Милли Бобби Браун

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22:30 В Одесской области мужчину почти неделю держали в ТЦК — что решил суд

22:30 Обмен "всех на всех" и не только — ПАСЕ приняла первую резолюцию в отношении украинских пленных

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