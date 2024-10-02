Милли Бобби Браун показала королевскую свадьбу с Джейком Бонджу.

Звезда сериала "Очень странные дела" Милли Бобби Браун показала свою изысканную свадьбу
Американская актриса Милли Бобби Браун, получившая популярность благодаря сериалу "Очень странные дела", вышла замуж. Ее мужем стал сын Джона Бонджови Джейка.
Фотография звезда выложила в Instagram.
Милли Бобби Браун показала королевскую свадьбу с Джейком Бонджови
Звезда "Очень странных дел" Милли Бобби Браун и сын Джона Джона Бонджови Джейка показали, как поженились в мае этого года. Свадьбу организовали практически королевскую. Для счастливого дня избрали Тоскану, Италию. Актриса нарядилась в платье с длинным шлейфом, а ее муж надел кремовый костюм. Актер Мэттью Модайн, сыгравший папу Милли в сериале, обвенчал молодых.
"Навсегда и всегда, твоя жена", — влюбленно подписала фотографии актриса.
Напомним, в сети раскритиковали Милли Бобби Браун из-за ее внешности. Также мы рассказывали детали тайной церемонии бракосочетания актрисы с ее любимым.
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