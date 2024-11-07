Хто став актором усіх часів — рейтинг

Назвали найкращого актора всіх часів — хто він
У мережі обрали найкращого актора у світі. Чимало прихильників проголосували за Бреда Пітта та Джонні Деппа. Однак не вони посіли перше місце.
Рейтинг виклали на порталі ListChallenges.
Морган Фрімен став актором усіх часів
Лідером рейтингу став зірка фільмів "Втеча з Шоушенка", "Красиво піти" та "Крихітка на мільйон доларів" — 87-річний американський актор та режисер Морган Фрімен. Він отримав 133 голоси.
Друге місце посів головний герой "Матриці" та "Джон Уік" Кіану Рівз, а третє — Джонні Депп, який знімався в "Піратах Карибського моря", "Алісі в Країні чудес" і не тільки.
До списку також потрапили Ентоні Гопкінс та покійний Робін Вільямс. Водночас Брюс Вілліс, Г'ю Джекман, Леонардо Ді Капріо, Ліам Нісон, Арнольд Шварценеггер, Сильвестр Сталоне залишилися далеко позаду і так і не змогли дотягнутися до звання "найкращого". Загалом участь у голосуванні взяли 150 акторів.
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