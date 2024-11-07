Хто став актором усіх часів — рейтинг

Фільм "Втеча із Шоушенка". Фото: скриншот

У мережі обрали найкращого актора у світі. Чимало прихильників проголосували за Бреда Пітта та Джонні Деппа. Однак не вони посіли перше місце.

Рейтинг виклали на порталі ListChallenges.

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Лідером рейтингу став зірка фільмів "Втеча з Шоушенка", "Красиво піти" та "Крихітка на мільйон доларів" — 87-річний американський актор та режисер Морган Фрімен. Він отримав 133 голоси.

Топ-8 найкращих акторів у світі. Фото: ListChallenges

Друге місце посів головний герой "Матриці" та "Джон Уік" Кіану Рівз, а третє — Джонні Депп, який знімався в "Піратах Карибського моря", "Алісі в Країні чудес" і не тільки.

До списку також потрапили Ентоні Гопкінс та покійний Робін Вільямс. Водночас Брюс Вілліс, Г'ю Джекман, Леонардо Ді Капріо, Ліам Нісон, Арнольд Шварценеггер, Сильвестр Сталоне залишилися далеко позаду і так і не змогли дотягнутися до звання "найкращого". Загалом участь у голосуванні взяли 150 акторів.

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