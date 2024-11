У зірки серіалу Затока Доусона Джеймса Ван Дер Біка діагностували рак - деталі

Джеймс Ван Дер Бік. Фото: instagram.com/vanderjames

Американський актор Джеймс Ван Дер Бік вперше розповів, що бореться із важкою хворобою. У зірки серіалу "Затока Доусона" діагностували рак.

Про це актор повідомив у інтерв'ю виданню People.

Джеймс Ван Дер Бік бореться із онкологією

47-річний актор вперше розповів, що лікарі діагностували в нього колоректальний рак. Зараз Джеймс проходить лікування. У цей непростий період життя не втрачати оптимізм зірці допомагає його родина — дружина та шестеро дітей.

"У мене рак товстої кишки. Я не розголошував свій діагноз і робив кроки для його вирішення за підтримки моєї неймовірної сім'ї. У мене є привід для радощів — я почуваюсь добре", — поділився актор.

Джеймс Ван Дер Бік з дружиною та дітьми. Фото: instagram.com/vanderjames

Попри складний діагноз та виснажливе лікування, актор продовжує зніматися у кіно та серіалах. Джеймс встиг знятися у серіалі "Вокер" та зіграв головну роль у майбутній стрічці "Sidelined: The QB and Me".

