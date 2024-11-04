У зірки серіалу Затока Доусона Джеймса Ван Дер Біка діагностували рак - деталі

У відомого американського актора діагностували рак
Американський актор Джеймс Ван Дер Бік вперше розповів, що бореться із важкою хворобою. У зірки серіалу "Затока Доусона" діагностували рак.
Про це актор повідомив у інтерв'ю виданню People.
Джеймс Ван Дер Бік бореться із онкологією
47-річний актор вперше розповів, що лікарі діагностували в нього колоректальний рак. Зараз Джеймс проходить лікування. У цей непростий період життя не втрачати оптимізм зірці допомагає його родина — дружина та шестеро дітей.
"У мене рак товстої кишки. Я не розголошував свій діагноз і робив кроки для його вирішення за підтримки моєї неймовірної сім'ї. У мене є привід для радощів — я почуваюсь добре", — поділився актор.
Попри складний діагноз та виснажливе лікування, актор продовжує зніматися у кіно та серіалах. Джеймс встиг знятися у серіалі "Вокер" та зіграв головну роль у майбутній стрічці "Sidelined: The QB and Me".
Нагадаємо, рідкісну форму раку діагностували у скандального продюсера Гарві Вайнштейна.
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