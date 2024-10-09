Дженна Фішер поборола рак молочної залози

Акторка Дженна Фішер. Фото: instagram.com/msjennafischer/

У зірки серіалу "Офіс" Дженни Фішер виявили рак молочної залози. Нині зірка подолала хворобу та поділилася випробуваннями, які пережила.

Про це вона розповіла в інтерв'ю Page Six.

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У грудні 2023 року Дженні діагностували агресивну форму раку молочної залози на 1-й стадії.

Фішер, яка виховує 13-річного сина Вестона і 10-річну доньку Гарпер розповіла про виснажливе лікування, яке їй довелося пережити.

У січні їй зробили операцію, під час якої видалили пухлину. Хоча її "рак був виявлений на ранній стадії і не поширився на лімфатичні вузли чи решту тіла", агресивна природа раку "все одно вимагала хіміотерапії та опромінення, щоб бути впевненим, що він не повернеться".

У лютому акторка розпочала 12 курсів хіміотерапії, а в червні пройшла тритижневе опромінення.

"Кожен, кому поставили діагноз "рак", знає, що життя одразу змінюється. Воно починає складатися з візитів до лікаря, результатів аналізів, лікування та відновлення після лікування. Раптом все у вашому житті зосереджується на одному: боротьбі з раком", — зізналась акторка.

Дженна нещодавно пройшла обстеження. Лікування спрацювало і вона неймовірно вдячна медикам за врятоване життя.

Зірка закликає усіх жінок регулярно перевіряти своє здоров'я. Її пухлину лікарі виявили під час щорічного обстеження і вона була настільки крихітною, що її не можна було помітити під час звичайного огляду.

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