Дженна Фишер поборола рак молочной железы

Актриса Дженна Фишер. Фото: instagram.com/msjennafischer/

У звезды сериала "Офис" Дженны Фишер обнаружили рак молочной железы. Сейчас звезда преодолела болезнь и поделилась пережившими испытаниями.

Об этом она рассказала в интервью Page Six.

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В декабре 2023 Дженни диагностировали агрессивную форму рака молочной железы на 1 стадии.

Фишер, воспитывающая 13-летнего сына Вестона и 10-летнюю дочь Гарпер рассказала об изнурительном лечении, которое ей пришлось пережить.

В январе ей сделали операцию, в ходе которой удалили опухоль. Хотя ее "рак был обнаружен на ранней стадии и не распространился на лимфатические узлы или остальное тело", агрессивная природа рака "все равно требовала химиотерапии и облучения, чтобы быть уверенным, что он не вернется".

В феврале актриса начала 12 курсов химиотерапии, а в июне прошла трехнедельное облучение.

"Каждый, кому поставили диагноз "рак", знает, что жизнь сразу меняется. Она начинает состоять из визитов к врачу, результатов анализов, лечения и восстановления после лечения. Вдруг все в вашей жизни сосредотачивается на одном: борьбе с раком", — призналась актриса.

Дженна недавно прошла обследование. Лечение сработало и она невероятно благодарна медикам за спасенную жизнь.

Звезда призывает всех женщин регулярно проверять свое здоровье. Ее опухоль врачи обнаружили во время ежегодного обследования и она была настолько крохотной, что ее нельзя было заметить во время обычного осмотра.

Напомним, Камалия призналась о смертельном диагнозе, который ей чудом удалось побороть. А также после длительной борьбы с онкологией скончалась звезда культового сериала "Очарованные" Шеннен Догерти.