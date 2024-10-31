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Пасинок короля Чарльза розповів про його стан на тлі хвороби

31 жовтня 2024 07:00
Анфіса Котова - Редактор
Анфіса Котова
Редактор
Том Паркер-Боулз розповів, як почувається онкохворий король Чарльз - подробиці
Том Паркер-Боулз. Фото: Reuters
Анфіса Котова - Редактор
Анфіса Котова
Редактор

Письменник Том Паркер-Боулз поділився подробицями про здоров'я короля Чарльза III, який бореться з онкологією. Син королеви Каміли розповів, як королівська родина живе після новини про діагноз.

Деталі Паркер-Боулз розкрив в інтерв'ю People.

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Том Паркер-Боулз розповів, як почувається король Чарльз

Як зізнався письменник, новина про серйозне захворювання в короля сколихнула усю родину. Спершу монарша сім'я переживала дуже тривожний період.

Натомість зараз, за словами Тома, король налаштований рішуче та дотримується усіх правил у лікуванні.

"Король сильний. Він робить все, що в його силах. Він слідує порадам своїх лікарів. Схрестимо пальці, постукаємо по дереву. Він неперевершений король", — сказав пасинок короля.

Також письменник додав, що пишається своєю матір'ю, яка в цей непростий період також знайшла в собі сили підтримувати свого чоловіка та бути для нього опорою.

"Це жахлива хвороба, і коли хтось із ваших близьких хворіє на неї в будь-якій формі, це дуже тривожна річ.Але моя мама теж сильна. Вона всіляко його підтримує. Я вважаю, що це чудово, коли поруч з тобою є людина, яку ти любиш", — поділився Паркер-Боулз.

Раніше принц Вільям вперше публічно звернувся до свого брата принца Гаррі на тлі скандалу.

Нагадаємо, королева Каміла здивувала появою на публічному заході в Австралії з обдертими нігтями.

Королева Камілла королівська родина онкологія король Чарльз ІІІ хвороба

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