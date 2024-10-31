Том Паркер-Боулз розповів, як почувається онкохворий король Чарльз - подробиці

Пасинок короля Чарльза розповів про його стан на тлі хвороби
Письменник Том Паркер-Боулз поділився подробицями про здоров'я короля Чарльза III, який бореться з онкологією. Син королеви Каміли розповів, як королівська родина живе після новини про діагноз.
Деталі Паркер-Боулз розкрив в інтерв'ю People.
Том Паркер-Боулз розповів, як почувається король Чарльз
Як зізнався письменник, новина про серйозне захворювання в короля сколихнула усю родину. Спершу монарша сім'я переживала дуже тривожний період.
Натомість зараз, за словами Тома, король налаштований рішуче та дотримується усіх правил у лікуванні.
"Король сильний. Він робить все, що в його силах. Він слідує порадам своїх лікарів. Схрестимо пальці, постукаємо по дереву. Він неперевершений король", — сказав пасинок короля.
Також письменник додав, що пишається своєю матір'ю, яка в цей непростий період також знайшла в собі сили підтримувати свого чоловіка та бути для нього опорою.
"Це жахлива хвороба, і коли хтось із ваших близьких хворіє на неї в будь-якій формі, це дуже тривожна річ.Але моя мама теж сильна. Вона всіляко його підтримує. Я вважаю, що це чудово, коли поруч з тобою є людина, яку ти любиш", — поділився Паркер-Боулз.
Раніше принц Вільям вперше публічно звернувся до свого брата принца Гаррі на тлі скандалу.
Нагадаємо, королева Каміла здивувала появою на публічному заході в Австралії з обдертими нігтями.
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