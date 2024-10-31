Том Паркер-Боулз рассказал, как чувствует себя онкобольной король Чарльз - подробности

Том Паркер Боулз. Фото: Reuters

Писатель Том Паркер-Боулз поделился подробностями о здоровье короля Чарльза III, борющегося с онкологией. Сын королевы Камилы рассказал, как королевская семья живет после новости о диагнозе.

Подробности Паркер-Боулз раскрыл в интервью People.

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Как признался писатель, новость о серьезном заболевании у короля всколыхнула всю семью. Сначала монаршая семья переживала очень тревожный период.

Сейчас же, по словам Тома, король настроен решительно и соблюдает все правила в лечении.

"Король сильный. Он делает все, что в его силах. Он следует советам своих врачей. Скрестим пальцы, постучимся по дереву. Он непревзойденный король", — сказал пасынок короля.

Также писатель добавил, что гордится своей матерью, которая в этот непростой период нашла в себе силы поддерживать своего мужа и быть для него опорой.

"Это ужасная болезнь, и когда кто-то из ваших близких болеет ею в любой форме, это очень тревожная вещь. Но моя мама тоже сильная. Она всячески его поддерживает. Я считаю, что это прекрасно, когда рядом с тобой есть человек, которого ты любишь", — поделился Паркер-Боулз.

Ранее принц Уильям впервые публично обратился к своему брату принцу Гарри на фоне скандала.

Напомним, королева Камилла удивила появлением на публичном мероприятии в Австралии с ободранными ногтями.