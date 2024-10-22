Харві Вайнштейну веде боротьбу із раком

Продюсер Харві Вайнштейн. Фото: Reuters

У скандального голлівудського кінопродюсера Харві Вайнштейна діагностували одну з форм раку кісткового мозку. Він нині проходить лікування у в'язниці.

Про це повідомляє The Guardian.

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У 72-річного магната кіноіндустрії виявили хронічну мієлоїдну лейкемію і нині він проходить лікування у в'язниці Нью-Йорку.

Уповноважений представник Вайнштейна з питань охорони здоров'я в Нью-Йорку Крейг Ротфель відмовився коментувати стан продюсера.

Минулого місяця Вайнштейн переніс екстрену операцію на серці та після хірургічного втручання його стан був стабільним.

Діагноз Вайнштейна був оголошений через місяць після того, як йому було пред'явлено нові звинувачення у насиллі над жінками.

Вайнштейн відбуває покарання за вироком. У 2020 році його визнали винним у зґвалтуванні та сексуальному нападі на актрису та засудили до 23 років ув'язнення.

Однак у квітні апеляційний суд Нью-Йорка скасував цей вирок, постановивши, що суддя першої інстанції допустив помилкові свідчення обвинувачів, які не були безпосередньо причетні до звинувачень, висунутих Вайнштейну.

Звинувачення проти Вайнштейна допомогли запустити рух MeToo у 2017 році, що стало переломним моментом для жінок, які борються з сексуальними домаганнями.

Понад 80 відомих жінок звинуватили Вайнштейна у сексуальних домаганнях та насиллі, серед них — відомі Анджеліна Джолі, Гвінет Пелтроу та Ешлі Джадд. Вайнштейн стверджував, що всі сексуальні стосунки, про які йдеться, були за згодою.

У 1979 році Вайнштейн і його брат Боб стали співзасновниками відомої голлівудської кіностудії Miramax Films.

Вони зняли легендарні стрічки. Зокрема "Кримінальне чтиво" 1994 року і "Закоханий Шекспір" 1998 року, за який Вайнштейн отримав "Оскар".

Нагадаємо, Камалія зізналась про смертельний діагноз, який їй дивом вдалось побороти. А також після тривалої боротьби із онкологією померла зірка культового серіалу "Зачаровані" Шеннен Догерті.