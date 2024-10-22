Харви Вайнштейн ведет борьбу с раком

Продюсер Харви Уайнштейн. Фото: Reuters

У скандального голливудского кинопродюсера Харви Вайнштейна диагностировали одну из форм рака костного мозга. Он сейчас проходит лечение в тюрьме.

Об этом сообщает The Guardian.

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У 72-летнего магната киноиндустрии обнаружили хроническую миелоидную лейкемию и сейчас он проходит лечение в тюрьме Нью-Йорка.

Уполномоченный представитель Вайнштейна по здравоохранению в Нью-Йорке Крейг Ротфель отказался комментировать состояние продюсера.

В прошлом месяце Вайнштейн перенес экстренную операцию на сердце и после хирургического вмешательства его состояние было стабильным.

Диагноз Вайнштейна был объявлен через месяц после того, как ему были предъявлены новые обвинения в насилии над женщинами.

Вайнштейн отбывает наказание по приговору. В 2020 году он был признан виновным в изнасиловании и сексуальном нападении на актрису и приговорен к 23 годам заключения.

Однако в апреле апелляционный суд Нью-Йорка отменил этот приговор, постановив, что судья первой инстанции допустил ложные показания обвинителей, не причастных к обвинениям, выдвинутым Вайнштейну.

Обвинения против Вайнштейна помогли запустить движение MeToo в 2017 году, что стало переломным моментом для борющихся с сексуальными домогательствами женщин.

Более 80 известных женщин обвинили Вайнштейна в сексуальных домогательствах и насилии, среди них известные Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу и Эшли Джадд. Вайнштейн утверждал, что все сексуальные отношения, о которых идет речь, были с согласия.

В 1979 году Вайнштейн и его брат Боб стали соучредителями известной голливудской киностудии Miramax Films.

Они сняли легендарные картины. В частности, "Уголовное чтиво" 1994 года и "Влюбленный Шекспир" 1998 года, за который Вайнштейн получил "Оскар".

Напомним, Камалия призналась о смертельном диагнозе, который ей чудом удалось побороть. А также после длительной борьбы с онкологией умерла звезда культового сериала "Очарованные" Шеннен Догерти.