У звезды сериала Залив Доусона Джеймса Ван Дер Бика диагностировали рак - детали

Джеймс Ван Дер Бик. Фото: instagram.com/vanderjames

Американский актер Джеймс Ван Дер Бик впервые рассказал, что борется с тяжелой болезнью. У звезды сериала "Залив Доусона" диагностировали рак.

Об этом актер сообщил в интервью изданию People.

Джеймс Ван Дер Бик борется с онкологией

47-летний актер впервые рассказал, что врачи диагностировали у него колоректальный рак. Сейчас Джеймс проходит лечение. В этот непростой период жизни не терять оптимизм звезде помогает его семья — жена и шесть детей.

"У меня рак толстой кишки. Я не разглашал свой диагноз и делал шаги для его решения при поддержке моей невероятной семьи. У меня есть повод для радости — я чувствую себя хорошо", — поделился актер.

Джеймс Ван Дер Бик с женой и детьми. Фото: instagram.com/vanderjames

Несмотря на сложный диагноз и изнурительное лечение, актер продолжает сниматься в кино и сериалах. Джеймс успел сняться в сериале "Уокер" и сыграл главную роль в предстоящей ленте "Sidelined: The QB and Me".

