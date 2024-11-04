У звезды сериала Залив Доусона Джеймса Ван Дер Бика диагностировали рак - детали

У известного американского актера диагностировали рак
Американский актер Джеймс Ван Дер Бик впервые рассказал, что борется с тяжелой болезнью. У звезды сериала "Залив Доусона" диагностировали рак.
Об этом актер сообщил в интервью изданию People.
Джеймс Ван Дер Бик борется с онкологией
47-летний актер впервые рассказал, что врачи диагностировали у него колоректальный рак. Сейчас Джеймс проходит лечение. В этот непростой период жизни не терять оптимизм звезде помогает его семья — жена и шесть детей.
"У меня рак толстой кишки. Я не разглашал свой диагноз и делал шаги для его решения при поддержке моей невероятной семьи. У меня есть повод для радости — я чувствую себя хорошо", — поделился актер.
Несмотря на сложный диагноз и изнурительное лечение, актер продолжает сниматься в кино и сериалах. Джеймс успел сняться в сериале "Уокер" и сыграл главную роль в предстоящей ленте "Sidelined: The QB and Me".
Напомним, редкую форму рака диагностировали у скандального продюсера Гарви Вайнштейна.
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