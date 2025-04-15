Норма жилой площади на одного человека в Украине: что действует в 2025 году

Люди читают бумаги. Фото: Freepik

В процессе покупки, аренды квартиры или оформления субсидии многие украинцы сталкиваются с вопросом: какая площадь жилья предусмотрена на одного человека по нормам? И хотя кажется, что этот вопрос давно урегулирован, в 2025 году он остается актуальным, особенно в контексте социальных стандартов, учета коммунальных услуг и квартирного учета.

Редакция Новини.LIVE разбиралась, что такое жилая площадь, как она исчисляется, какая норма действует на 2025 год и почему это стоит знать каждому.

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Жилая площадь — это часть общей площади квартиры или дома, которая непосредственно предназначена для проживания. К ней относятся только жилые комнаты: спальня, гостиная, детская и тому подобное. Не учитываются кухня, ванная комната, санузел, коридоры, подсобные помещения.

В 2025 году правила остаются неизменными: для оценки жилой площади не учитывают технические пространства, балконы и лоджии, хотя в отдельных случаях они могут влиять на рыночную цену квартиры.

Социальная норма жилья: сколько квадратов положено

Основным ориентиром для граждан в вопросах доступа к жилью, субсидий и квартирного учета является так называемая социальная норма жилья, которую Кабмин утвердил постановлением №409 от 06.08.2014 года. Как отмечают в Одесском центре семейного права, в 2025 году она остается в силе:

13,65 кв. м жилья на одного человека;

35,22 кв. м дополнительно на семью.

Эти нормы используют при расчетах для предоставления субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг. Если фактическая площадь квартиры превышает социальную норму, субсидия рассчитывается только в пределах этого лимита.

Норма жилой площади на одного человека — не только цифра

Показатель жилой площади имеет значение не только для экономии. Он используется в ряде юридически значимых ситуаций:

оформление права на улучшение жилищных условий;

постановка на квартирный учет;

вселение или выселение;

раздел жилья между совладельцами;

заключение договоров аренды или купли-продажи;

определение права пользования при разводе.

Согласно Жилищному кодексу, минимальная жилая площадь на одного человека — 9 кв. м, а общая — 13,65 кв. м. Эти показатели остаются ориентиром для оценки соответствия жилищных условий санитарным и социальным стандартам.

Какие нормы применяются к семьям с детьми

Расчет площади меняется в зависимости от состава семьи, отмечают в КН "РИЭЛ". Так, для детей одного пола допустимо проживание в одной комнате не менее 20 кв. м. Для детей разного пола — обязательно наличие отдельных комнат, каждая площадью не менее 15 кв. м.

Итак, семья с двумя детьми разного пола, согласно нормам, должна претендовать минимум на 55 кв. м общей площади, из которых 36 кв. м должны быть жилыми. Но в реальности такие условия имеют немного семей, что ставит под сомнение адекватность действующих стандартов.

Почему важно знать свою жилищную норму

Знание о социальной норме жилья позволяет:

понимать свои права при оформлении субсидии;

правильно оценить потребность в дополнительном пространстве;

защитить себя в споре о порядке пользования жильем;

аргументированно обращаться в органы соцзащиты или суд.

Для внутренне перемещенных лиц это еще и основа для претендования на предоставление жилья или компенсацию.

Как сообщалось, украинские владельцы жилья получат квитанции на уплату налога за "лишние" квадратные метры, если их недвижимость превышает законодательно установленные нормы. Этот налог начисляется за предыдущий, 2024 год, исходя из размера минимальной зарплаты, действовавшей на начало этого периода. Таким образом, владельцы квартир, домов и других жилых объектов должны уплатить налог за площадь, превышающую определенные лимиты.

Отметим также, новые правила налогообложения недвижимости в Украине предусматривают изменение подхода к расчету налога. Отныне размер налога будет зависеть не только от площади объекта, но и от его местонахождения. Правительство считает, что такой шаг будет способствовать более справедливому распределению налогового бремени и увеличению поступлений в местные бюджеты.