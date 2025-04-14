Податок на нерухомість у квітні 2025 року: хто й скільки заплатить

Люди рахують на калькуляторі. Фото: Freepik

У квітні 2025 року власники житлової нерухомості в Україні отримають повідомлення про сплату податку на "зайву" площу. Це стосується квартир, будинків та інших житлових об'єктів, площа яких перевищує встановлені законом межі. Йдеться про податок, який сплачується за 2024 рік, але з урахуванням розміру мінімальної заробітної плати на 1 січня 2024 року.

Як нагадали у Державній податковій службі України, податком обкладається площа житла, що перевищує:

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60 кв. м — для квартири;

120 кв. м — для приватного будинку;

180 кв. м — для сумарної площі різних об'єктів або їх часток у власності.

Якщо площа вашої квартири — 65 кв. м, оподаткуванню підлягають 5 кв. м. Якщо у вас будинок на 130 кв. м — оподатковуються 10 кв. м.

Скільки доведеться сплатити за кожен "зайвий" метр

Ставка податку на 2025 рік залежить від місцевої влади, однак її максимальний рівень обмежено — 1,5% мінімальної зарплати на 1 січня 2024 року. Тоді мінімальна зарплата становила 7 100 грн, тому максимально можливий податок — 106,5 грн за квадратний метр.

Податківці також розповіли, як проводиться розрахунок. Наприклад, ви маєте квартиру площею 65 кв. м. Податкова ставка становить 106,5 грн/кв. м, оподатковувана площа — 5 кв. м. Таким чином, сума до сплати становить: 5 × 106,5 = 532,50 грн.

До 1 липня 2025 року податкова має надіслати повідомлення платникам — або через електронний кабінет, або рекомендованим листом. Після цього є 60 днів на сплату. Зволікати не варто — за прострочення передбачено штрафи.

Хто може не платити: винятки з правила

Є категорії громадян, які повністю звільняються від сплати:

власники житла, площа якого не перевищує вказаних лімітів;

люди, чиє майно розташоване на тимчасово окупованих територіях або в зоні бойових дій;

власники об’єктів, які належать:

дитячим будинкам сімейного типу; дітям-сиротам і дітям з інвалідністю, що виховуються одним з батьків; громадським організаціям осіб з інвалідністю; багатодітним чи прийомним сім’ям із п’ятьма і більше дітьми.

Додаткове нарахування для великих маєтків

Для об’єктів із надвеликою площею передбачено окреме підвищене податкове навантаження:

квартири понад 300 кв. м;

будинки понад 500 кв. м.

У таких випадках власник додатково сплачує 25 000 грн на рік за кожен об’єкт або його частину, що перевищує ці межі.

Чому це важливо знати вже зараз

У ДПС зазначають, що незалежно від способу отримання повідомлення, податок доведеться сплатити в чітко визначені строки. Запізнення може обійтися в додаткові витрати, а от своєчасна сплата — це не лише виконання обов’язку, а й уникнення штрафів та проблем із податковою в майбутньому.

Як повідомлялось, в Україні плануються зміни в оподаткуванні нерухомості, які торкнуться кожного власника. Уряд має намір запровадити нову систему розрахунку податку, яка враховуватиме не лише площу об'єкта, а й його місцезнаходження. Очікується, що такий підхід зробить розподіл податкового тягаря справедливішим та збільшить надходження до місцевих бюджетів.

Зазначимо також, у складних умовах ринку нерухомості та збільшення податків українці активно шукають шляхи зменшення витрат. Часто виникає питання, чи потрібно платити податок на нерухомість, якщо право власності на квартиру чи будинок тривало лише короткий період, особливо якщо об'єкт було перепродано протягом одного місяця. Це питання стає особливо актуальним для тих, хто здійснює швидкі угоди з нерухомістю.