Нові правила оподаткування нерухомості в Україні 2025: що зміниться

Жінка рахує на калькуляторі. Фото: Freepik

Українців чекає оновлення правил оподаткування нерухомості. Влада хоче змінити сам підхід до розрахунку податку — тепер він залежатиме не лише від площі, а й від розташування об’єкта. Це, на думку урядовців, має забезпечити справедливіший розподіл податкового навантаження та наповнення місцевих бюджетів.

Як пише Finance.ua, Міністерство фінансів України анонсувало нові підходи до оподаткування житла, які мають запрацювати вже у 2025 році. Замість нинішньої системи, де податок нараховується лише на "зайві" квадратні метри, пропонується запровадити більш комплексну модель, що враховуватиме не лише площу, а й місце розташування вашої оселі.

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Що маємо зараз: як працює чинна система

Сьогодні в Україні податок на нерухомість сплачується лише за "надлишкові" метри. Власники квартир площею понад 60 кв. м (або будинків понад 120 кв. м) зобов’язані платити податок за кожен "зайвий" квадратний метр.

Розмір ставки встановлюється місцевою владою, але не може перевищувати 1,5% від розміру мінімальної заробітної плати (МЗП) за 1 кв. м. Наприклад, у 2024 році при МЗП 7100 грн максимальна ставка податку — 106,5 грн/кв. м.

Такий підхід формально виглядає лояльним: невеликі квартири — без податків, більші — із символічною оплатою. Але на практиці система має чимало вразливих місць:

не враховується вартість нерухомості. Квартира на 65 кв. м на околиці Києва та така сама у центрі Львова обкладаються однаково, попри значну різницю в ринковій ціні;

місцева влада часто не змінює ставки — через складність адміністрування та політичну чутливість;

невисока ефективність зборів. За оцінками експертів, в окремих громадах реальні надходження від податку покривають лише кілька відсотків витрат бюджету.

Що пропонують: новий підхід до розрахунку податку

У Мінфіні пропонують змінити ключовий принцип — податок має сплачуватися з кожного квадратного метра житла, незалежно від його загальної площі. Це дозволить уникнути "пільгових" метрів та зробити систему більш передбачуваною.

Базова ставка — 1,5% від мінімальної зарплати за 1 кв. м, тобто ті самі 106,5 грн при МЗП у 7100 грн. Але головна новація — введення коефіцієнтів залежно від локації. Тобто квартира у центрі столиці буде оподатковуватись значно вищою сумою, ніж аналогічна на околиці райцентру.

Очікується, що місцеві ради отримають право застосовувати коригувальні коефіцієнти, зважаючи на вартість землі, інфраструктуру, попит та інші фактори. Це дозволить ввести "регіональну справедливість" — нерухомість у дорогих районах приноситиме більше до бюджету. Податок стане одним із ключових джерел доходів громад, як це працює у більшості країн Європи.

Що це означає для власників нерухомості

Власники малогабаритного житла в невеликих містах або селах можуть сплачувати незначні суми — особливо, якщо місцева влада не підвищить коефіцієнт.

Власники елітної нерухомості в містах-мільйонниках побачать значне зростання податку — у 3-5 разів порівняно з нинішніми сумами.

Для інвесторів нова модель означатиме зміну привабливості локацій — тепер при купівлі доведеться враховувати не лише вартість квадратного метра, а й майбутнє податкове навантаження.

Наразі це лише пропозиція Міністерства фінансів, і остаточне рішення щодо нових правил оподаткування нерухомості у 2025 році буде прийматися Верховною Радою України. Проте, вже зараз зрозуміло, що власникам нерухомості варто уважно стежити за подальшим розвитком подій та бути готовими до потенційних змін у своїх платіжках.

Як повідомлялось, українці вже отримують електронні листи від ДПС щодо сплати податку на нерухомість. Власникам житла, окрім земельних ділянок, необхідно сплатити щорічний податок протягом двох місяців після отримання відповідного повідомлення.

Нагадаємо також, продаж нерухомості у 2025 році супроводжується збільшеними податковими витратами через зростання військового збору до 5%. Це призведе до значнішого фінансового навантаження на продавців. Загалом, сума податків при продажу будинку може сягати до 12% від вартості угоди.