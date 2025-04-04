Новые правила налогообложения недвижимости в Украине 2025: что изменится

Женщина считает на калькуляторе. Фото: Freepik

Украинцев ждет обновление правил налогообложения недвижимости. Власти хотят изменить сам подход к расчету налога — теперь он будет зависеть не только от площади, но и от расположения объекта. Это, по мнению чиновников, должно обеспечить более справедливое распределение налоговой нагрузки и наполнение местных бюджетов.

Как пишет Finance.ua, Министерство финансов Украины анонсировало новые подходы к налогообложению жилья, которые должны заработать уже в 2025 году. Вместо нынешней системы, где налог начисляется только на "лишние" квадратные метры, предлагается ввести более комплексную модель, которая будет учитывать не только площадь, но и местонахождение вашего дома.

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Что имеем сейчас: как работает действующая система

Сегодня в Украине налог на недвижимость уплачивается только за "избыточные" метры. Владельцы квартир площадью более 60 кв. м (или домов более 120 кв. м) обязаны платить налог за каждый "лишний" квадратный метр.

Размер ставки устанавливается местными властями, но не может превышать 1,5% от размера минимальной заработной платы (МЗП) за 1 кв. м. Например, в 2024 году при МЗП 7 100 грн максимальная ставка налога — 106,5 грн/кв. м.

Такой подход формально выглядит лояльным: небольшие квартиры — без налогов, большие — с символической оплатой. Но на практике система имеет немало уязвимых мест:

не учитывается стоимость недвижимости. Квартира на 65 кв. м на окраине Киева и такая же в центре Львова облагаются одинаково, несмотря на значительную разницу в рыночной цене;

местные власти часто не меняют ставки — из-за сложности администрирования и политической чувствительности;

невысокая эффективность сборов. По оценкам экспертов, в отдельных общинах реальные поступления от налога покрывают лишь несколько процентов расходов бюджета.

Что предлагают: новый подход к расчету налога

В Минфине предлагают изменить ключевой принцип — налог должен уплачиваться с каждого квадратного метра жилья, независимо от его общей площади. Это позволит избежать "льготных" метров и сделать систему более предсказуемой.

Базовая ставка — 1,5% от минимальной зарплаты за 1 кв. м, то есть те же 106,5 грн при МЗП в 7100 грн. Но главная новация — введение коэффициентов в зависимости от локации. То есть квартира в центре столицы будет облагаться налогом значительно выше, чем аналогичная на окраине райцентра.

Ожидается, что местные советы получат право применять корректирующие коэффициенты, учитывая стоимость земли, инфраструктуру, спрос и другие факторы. Это позволит ввести "региональную справедливость" — недвижимость в дорогих районах будет приносить больше в бюджет. Налог станет одним из ключевых источников доходов общин, как это работает в большинстве стран Европы.

Что это означает для владельцев недвижимости

Владельцы малогабаритного жилья в небольших городах или селах могут платить незначительные суммы — особенно, если местные власти не повысят коэффициент.

Владельцы элитной недвижимости в городах-миллионниках увидят значительный рост налога — в 3-5 раз по сравнению с нынешними суммами.

Для инвесторов новая модель будет означать изменение привлекательности локаций — теперь при покупке придется учитывать не только стоимость квадратного метра, но и будущую налоговую нагрузку.

Сейчас это лишь предложение Министерства финансов, и окончательное решение о новых правилах налогообложения недвижимости в 2025 году будет приниматься Верховной Радой Украины. Однако, уже сейчас понятно, что владельцам недвижимости стоит внимательно следить за дальнейшим развитием событий и быть готовыми к потенциальным изменениям в своих платежках.

Как сообщалось, украинцы уже получают электронные письма от ГНС по уплате налога на недвижимость. Владельцам жилья, кроме земельных участков, необходимо оплатить ежегодный налог в течение двух месяцев после получения соответствующего уведомления.

Напомним также, продажа недвижимости в 2025 году сопровождается увеличенными налоговыми расходами из-за роста военного сбора до 5%. Это приведет к значительной финансовой нагрузке на продавцов. В общем, сумма налогов при продаже дома может достигать до 12% от стоимости сделки.