Де вигідно купувати квартири в Україні у 2025 році: аналітика та поради

Люди фотографуються з ключами. Фото: Unsplash

Ринок нерухомості в Україні переживає турбулентні часи. Після початку повномасштабного вторгнення Росії західні області України, такі як Львівська, Івано-Франківська та Закарпатська, стали осередком підвищеного попиту на житло. Тепер покупці стали більш вибагливими, шукаючи не просто квадратні метри, а комфортне життєве середовище.

Як зазначила оглядачка ринку нерухомості України Вікторія Берещак в ексклюзивному коментарі редакції Новини.LIVE водночас, центральні області відкривають нові перспективи завдяки більш доступним цінам та широкому вибору об'єктів.

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"Ажіотаж впав, і тільки дійсно ліквідні, класні продукти можуть зосередити на собі увагу покупця", — наголошує експертка.

Західні регіони: від ажіотажу до стабілізації

Початковий сплеск інтересу до західних областей був зумовлений прагненням громадян до безпеки. Однак, станом на 2025 рік, попит у цих регіонах стабілізувався. Вартість житла залишається високою, що робить інвестиції менш привабливими. Берещак підкреслює, що лише дійсно якісні проєкти привертають увагу покупців.

"Ринок там дуже перегрітий, в апарт-сегмент продовжують інвестувати, але з меншим ентузіазмом. Споживачі перемикаються на формати з екосистемою для життя і просторовим переосмисленням", — зазначає вона.

Центральні області: нові перспективи для інвесторів

Натомість, центральні області України пропонують ширший вибір житла за більш помірними цінами. Тут можна знайти квартири, які відповідають різним бюджетам та потребам.

Крім того, розвинена інфраструктура та зручне транспортне сполучення роблять ці регіони привабливими для проживання.

Київ: місто контрастів

Столиця України завжди була ласим шматком для інвесторів. Але війна внесла свої корективи. Ціни на житло в Києві коливаються залежно від району та стану будинку. Берещак радить звертати увагу на новобудови з автономним опаленням та укриттями.

Поради для покупців квартир

Не женіться за трендами. Ретельно аналізуйте ринок, порівнюйте ціни та не піддавайтеся емоціям.

Ретельно аналізуйте ринок, порівнюйте ціни та не піддавайтеся емоціям. Звертайте увагу на інфраструктуру. Наявність шкіл, лікарень, магазинів та зручного транспортного сполучення — важливі фактори для комфортного життя.

Наявність шкіл, лікарень, магазинів та зручного транспортного сполучення — важливі фактори для комфортного життя. Розглядайте альтернативні регіони. Не обмежуйтеся лише популярними областями — центральні регіони можуть запропонувати вигідніші умови.

Не обмежуйтеся лише популярними областями — центральні регіони можуть запропонувати вигідніші умови. Перевіряйте забудовника. Обирайте надійні компанії з хорошою репутацією.

Обирайте надійні компанії з хорошою репутацією. Торгуйтеся. Не бійтеся пропонувати свою ціну, особливо на вторинному ринку.

Не бійтеся пропонувати свою ціну, особливо на вторинному ринку. Інвестуйте в майбутнє. Розглядайте квартири в районах, які мають потенціал для розвитку.

Як повідомлялось, зміни на ринку житла в Україні продовжуються, що впливає на ціни вторинного ринку нерухомості. Середня вартість двокімнатних квартир варіюється по країні, залежно від регіону, економічної ситуації та попиту.

Зазначимо також, що з понад 350 житлових комплексів, що будуються у великих містах України, лише чверть пропонує розтермінування на три роки та більше. Більшість забудовників обмежують відстрочку платежу 1-2 роками, а третина — взагалі до 18 місяців. Отже, довгострокове розтермінування залишається рідкістю на ринку нерухомості.