Ринок нерухомості готується до злету — все про ціни на квартири, попит і перспективи

Нерухомість у Львові. Фото: Pexels

Українці, які купують і продають нерухомість, стикаються з різноманітними проблемами. Зокрема, цінового характеру, адже ринок не відокремлений від загальноекономічних тенденцій. Плюс попит на квартири постійно коливається, змушуючи девелоперів вдаватися до поступок. З іншого боку — перший квартал 2025 року характеризується збільшенням активності всіх учасників ринку нерухомості.

Що відбувається з цінами на квартири, яке житло найшвидше купують і де вигідніше шукати вільні об’єкти, розповіла в ексклюзивному коментарі редакції Новини.LIVE оглядачка ринку нерухомості України Вікторія Берещак.

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Обсяги продажу житла у 2025 році

До повернення довоєнних показників ще далеко, але за результатами першого кварталу 2025 року бачимо пожвавлення продавців і покупців. На первинному ринку обсяги продажу об’єктів зросли на 5-7%. Це аналітика не лише щодо великих міст, зокрема Києва, Одеси, Дніпра, Львова та Ужгорода, але й щодо регіональних — Вінниці, Полтави, Тернополя.

"Ми зафіксувалися десь на рівні 18-20% від довоєнних обсягів. Зараз маємо ще плюс 5-7%. Не можу стверджувати, що тенденція буде продовжуватись, але протягом наступних трьох місяців є шанс вийти на показник 25-30%. Тобто повернути майже третину попиту", — зауважила експертка.

Темпи введення житла в експлуатацію. Фото: ЛУН

Що відбувається з цінами на квартири

Очевидно, з кожним місяцем вартість квадратного метра зростає, оскільки ціни корелюють з темпами інфляції та дорожчанням виробничих матеріалів. Плюс збільшилися витрати на оплату праці будівельників. Тож середньозважене зростання у гривні за січень-березень 2025 року становить до 5%.

Трохи вищий показник у комфорт-плюс-сегменті — 7%. Об’єкти з підвищеним попитом і комплекси, які пропонують якісний продукт із вигідними фінансовими інструментами (наприклад, дисконт-програми чи розтермінування на понад три роки), подорожчали ще більше.

"У квітні ціни на нерухомість будуть зростати, але динаміка перебуватиме в діапазоні 1-3%. Дорожчання торкнеться проєктів на завершальній стадії будівництва і будинків, які почали здавати в експлуатацію. Житло з потенціалом швидкого продажу зростання ціни зачепить найбільше", — констатувала Вікторія Берещак.

Динаміка середніх цін на первинному ринку. Фото: ЛУН

Що впливає на формування цін

В Україні на вартість нерухомості впливають різні фактори: ринкові, загальнонаціональні, геополітичні. Щодо ринкових, то це новини про об'єднання девелоперів з іншими фінансовими групами. Завдяки колабораціям покупець відчуває надійність проєктів і замислюється над інвестиційними вигодами. Особливо якщо житлове питання не стоїть на першому місці.

Геополітичний чинник — це новини про перемовини та потенційне укладання мирної угоди. І хоча вектор руху наразі нестабільний, психологічно населення стає більш відкритим до фінансових вкладень у первинний ринок. Плюс розпочався теплий сезон: весна позитивно впливає на настрої девелоперів, які розморожують свої довгобуди.

"Також помічаємо зростання попиту на тривале розтермінування — від трьох років. Дослідження попиту по київському регіону показує, що приблизно кожен третій покупець цікавиться такими програмами. Далеко не всі компанії можуть собі дозволити тривале розтермінування, бо хочуть отримати гроші за об’єкт одразу", — розповіла оглядачка ринку.

Тож наявність такої програми може підвищити вартість нерухомості. На це потрібно зважати покупцям, які шукають середньоринкові варіанти.

Які квартири найкраще продаються

Вікторія Берещак назвала об’єкти, які довго не "маринуються". Тобто квартири з високою ліквідністю, за якими споживачі буквально полюють. Найшвидше у 2025 році вдається продати:

готові квартири з ремонтом на вторинному ринку;

житло в сегменті недорогих, де квадратний метр коштує 750-950 доларів;

одно- і двокімнатні формати європланування площею від 45 до 73 квадратних метрів;

квартири з великою кухнею-вітальнею, щонайменше 15-17 квадратів.

Також українцям важливо мати комфортно розміщені зони для зберігання. На вторинному ринку наразі немає сплесків активності, він потроху виходить з анабіозу через сезонний фактор.

Де вигідно купувати квартири

Після початку повномасштабного вторгнення Росії найбільш затребуваними стали західні регіони України. Вартість житла там зросла, але покупці шукали безпеку, тож були готові заплатити більше.

Станом на 2025 рік Львівська, Івано-Франківська, Чернігівська, Закарпатська області досі користуються попитом, але він значно нижчий, ніж два-три роки тому.

"Ажіотаж впав, і тільки дійсно ліквідні, класні продукти можуть зосередити на собі увагу покупця. Ринок там дуже перегрітий, в апарт-сегмент продовжують інвестувати, але з меншим ентузіазмом. Споживачі перемикаються на формати з екосистемою для життя і просторовим переосмисленням", — додала експертка.

Іншими словами, регіон і розташування вже не грають великої ролі при виборі квартири. Водночас вартість у західних регіонах залишилася високою. Це робить угоди фінансово невигідними, чого не можна сказати про ринок у центральних областях України, де вибір більший, а цінова політика лояльніша.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, продаж нерухомості можуть здійснити певні категорії українців. Таке право мають власники житла, особи з нотаріальною довіреністю, спадкоємці після оформлення права власності, а також опікуни неповнолітніх або недієздатних осіб.

Також ми писали, що українці отримали листи від ДПС про сплату податку на нерухомість. Фахівці проінформували власників об’єктів, що більше не надсилатимуть повідомлення-рішення через Укрпошту, а будуть користуватися електронним форматом комунікації.