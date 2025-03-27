Хто має право продавати нерухомість в Україні у 2025 році

Чоловіки тиснуть руки. Фото: Freepik

Продаж нерухомості — це важливий крок, який вимагає ретельної підготовки та знання законодавства. В Україні, як і в будь-якій іншій країні, існують чіткі правила та вимоги щодо того, хто має право здійснювати продаж нерухомого майна. Лише власник або уповноважена особа може продати житло, маючи всі необхідні документи.

Редакція Новини.LIVE розбиралась, хто має право на продаж нерухомості в Україні в 2025 році.

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Відповідно до законодавства України, продаж нерухомого майна можуть здійснювати певні категорії осіб.

Власники нерухомості

Будь-яка фізична або юридична особа, яка є власником нерухомого майна, має право його продати. Підтвердженням права власності є відповідні документи, такі як договір купівлі-продажу, договір дарування, свідоцтво про право на спадщину або рішення суду.

Особи з нотаріальною довіреністю

Якщо власник нерухомості не може самостійно займатися продажем, він має право передати ці повноваження довіреній особі через нотаріально завірену довіреність. Це дозволяє представнику власника підписувати документи та завершувати угоду від його імені.

Спадкоємці після оформлення права власності

Особи, які отримали нерухомість у спадок, можуть її продати тільки після оформлення всіх необхідних документів, зокрема свідоцтва про право на спадщину та реєстрації права власності в Державному реєстрі речових прав.

Опікуни неповнолітніх або недієздатних осіб

Якщо нерухомість належить особі, яка не може самостійно розпоряджатися майном (наприклад, дитині чи людині з інвалідністю, яка визнана судом недієздатною), її продаж можливий лише за згоди органів опіки та піклування.

Які документи необхідні для продажу нерухомості

Продаж квартири або будинку вимагає наявності певного пакету документів. Без них угода не може бути оформлена нотаріусом і визнана законною.

Основні документи:

паспорт та ІПН продавця — підтвердження особи власника;

документи, що підтверджують право власності — договір купівлі-продажу, дарування, свідоцтво про спадщину або рішення суду;

витяг з Державного реєстру прав на нерухоме майно — підтвердження актуального статусу об’єкта;

довідка про відсутність боргів за комунальні послуги;

довідка про зареєстрованих осіб у квартирі — потрібна для перевірки наявності прописаних осіб, зокрема дітей;

технічний паспорт на об’єкт — містить дані про характеристики житла;

акт оцінки майна — визначає його ринкову вартість, необхідну для розрахунку податків;

згода співвласників (якщо необхідно) — якщо житло перебуває у спільній власності.

Важливі аспекти, які слід врахувати

Документи, що підтверджують право власності. Для здійснення продажу необхідно мати повний пакет документів, що підтверджують право власності на нерухомість. Це може бути договір купівлі-продажу, свідоцтво про право на спадщину, рішення суду тощо.

Для здійснення продажу необхідно мати повний пакет документів, що підтверджують право власності на нерухомість. Це може бути договір купівлі-продажу, свідоцтво про право на спадщину, рішення суду тощо. Нотаріальне посвідчення угоди. Усі угоди з продажу нерухомості в Україні підлягають обов'язковому нотаріальному посвідченню, наголошують в юридичній компанії "Документи".

Усі угоди з продажу нерухомості в Україні підлягають обов'язковому нотаріальному посвідченню, наголошують в юридичній компанії "Документи". Податки та збори. При продажу нерухомості необхідно сплатити відповідні податки та збори, розмір яких залежить від вартості об'єкта та інших факторів.

При продажу нерухомості необхідно сплатити відповідні податки та збори, розмір яких залежить від вартості об'єкта та інших факторів. Перевірка об'єкта нерухомості. Перед продажем необхідно переконатися, що на об'єкт нерухомості не накладено арешт, іпотеку або інші обмеження.

Зазначимо, в умовах воєнного стану в Україні діють суворі обмеження щодо купівлі-продажу нерухомості. Ці норми спрямовані на захист національної безпеки та запобігання проникненню в економіку країни капіталу, пов’язаного з агресором. Обмеження можуть включати заборону на операції з певними категоріями осіб або на операції з нерухомістю, розташованою в певних регіонах.

Також ми розповідали, що продаж квартири, де зареєстровані діти, можливий, але вимагає дотримання законодавчих норм. Оскільки права дітей захищені законом, для продажу необхідно отримати відповідні дозволи. Без виконання встановлених процедур продаж квартири буде неможливим.