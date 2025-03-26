Житло за безцінь — де шукати конфісковане майно в Україні

Люди передають ключі. Фото: Freepik

Купівля конфіскованого майна в Україні у 2025 році — це можливість придбати нерухомість чи інші активи за вигідною ціною. Головним майданчиком для реалізації арештованого майна є електронна система торгів СЕТАМ. Ця платформа дозволяє проводити прозорі аукціони, де кожен охочий може купити нерухомість, автомобілі, техніку чи інші активи за значно зниженими цінами. Однак важливо ретельно перевіряти лоти, оцінювати ризики та бути готовим до додаткових юридичних процедур.

В Україні продаж конфіскованого майна регулюється законом "Про виконавче провадження" та наказами Міністерства юстиції. А сама СЕТАМ (Система електронних торгів арештованим майном) була створена у 2014 році для забезпечення чесного продажу майна, що перейшло у власність держави або було арештоване через борги. За цей час вона довела свою ефективність та зменшила рівень зловживань.

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Статистика підтверджує успіх реформи: якщо до запуску СЕТАМ лише 3% майна продавали з першого разу, то зараз цей показник зріс до 60%.

"Раніше до аукціонів допускалося вузьке коло осіб, а тепер участь може взяти кожен охочий", — зазначає в коментарі Delo.ua адвокат Владислав Мартинчук.

Як проходять торги

Усі лоти розміщуються на платформі заздалегідь, що дає змогу учасникам вивчити об’єкт. Мінімальний строк продажу — від 5 до 30 днів, залежно від стартової ціни лота:

до 5 000 грн — від 5 днів;

від 5 000 грн до 1 000 000 грн — мінімум 20 днів;

понад 1 000 000 грн — не менше 30 днів.

Купівля відбувається через онлайн-аукціон у режимі реального часу. Перемагає той, хто запропонував найвищу ставку.

Як взяти участь в аукціоні

Щоб стати учасником торгів, потрібно:

зареєструватися на платформі СЕТАМ, вказавши паспортні дані;

знайти потрібний лот за допомогою фільтрів та пошуку;

подати заявку на участь в аукціоні;

сплатити гарантійний внесок (5% від стартової ціни лота);

брати участь у торгах, підвищуючи ставки;

у разі виграшу — сплатити повну вартість лота та оформити право власності.

Після завершення торгів переможець отримує протокол аукціону, а після оплати — акт передачі майна, який є юридичним підтвердженням власності.

Переваги та ризики купівлі конфіскованого майна

Переваги

Низька ціна. Часто конфісковане майно продається на 20-50% дешевше ринкової вартості.

Прозорість. Уся інформація про лот відкрита для перегляду.

Рівний доступ. Участь можуть брати всі охочі.

Ризики

Неповна інформація про стан майна. Наприклад, можуть бути приховані дефекти.

Юридичні нюанси. Деякі квартири все ще можуть мати зареєстрованих мешканців.

Можливість судових суперечок. Покупцеві варто перевірити історію майна перед участю в торгах.

"Інформації про лот часто достатньо, щоб сформувати загальне уявлення про нього, але варто бути уважним: проблеми з комунікаціями або юридичні нюанси можуть не бути зазначені", — застерігає адвокат Владислав Мартинчук.

У таких випадках учасник має право оглянути об’єкт перед купівлею. Це обов’язок організатора торгів — державної виконавчої служби або приватного виконавця.

Як повідомлялось, в Україні існує законодавчо визначений перелік майна, яке не підлягає вилученню у боржників. Цей список включає предмети, необхідні для забезпечення базових потреб людини, що залишаються у власності особи незалежно від її фінансового стану. Мета такого регулювання — захистити основні права та потреби громадян, запобігаючи позбавленню їх необхідних для життя речей.

Зазначимо, більшість громадян вважає, що з молотка можуть пустити лише цінні активи, такі як нерухомість, авто, побутова техніка чи коштовності. Однак в реальності це зовсім не так. На платформі СЕТАМ можна знайти чимало незвичних лотів, які раніше належали боржникам.