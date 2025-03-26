Жилье за бесценок — где искать конфискованное имущество в Украине

Люди передают ключи. Фото: Freepik

Покупка конфискованного имущества в Украине в 2025 году — это возможность приобрести недвижимость или другие активы по выгодной цене. Главной площадкой для реализации арестованного имущества является электронная система торгов СЕТАМ. Эта платформа позволяет проводить прозрачные аукционы, где каждый желающий может купить недвижимость, автомобили, технику или другие активы по значительно сниженным ценам. Однако важно тщательно проверять лоты, оценивать риски и быть готовым к дополнительным юридическим процедурам.

В Украине продажа конфискованного имущества регулируется законом "Об исполнительном производстве" и приказами Министерства юстиции. А сама СЕТАМ (Система электронных торгов арестованным имуществом) была создана в 2014 году для обеспечения честной продажи имущества, которое перешло в собственность государства или было арестовано из-за долгов. За это время она доказала свою эффективность и уменьшила уровень злоупотреблений.

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Статистика подтверждает успех реформы: если до запуска СЕТАМ только 3% имущества продавали с первого раза, то сейчас этот показатель вырос до 60%.

"Раньше к аукционам допускался узкий круг лиц, а теперь участие может принять каждый желающий", — отмечает в комментарии Delo.ua адвокат Владислав Мартынчук.

Как проходят торги

Все лоты размещаются на платформе заранее, что позволяет участникам изучить объект. Минимальный срок продажи — от 5 до 30 дней, в зависимости от стартовой цены лота:

до 5 000 грн — от 5 дней;

от 5 000 грн до 1 000 000 грн — минимум 20 дней;

более 1 000 000 грн — не менее 30 дней.

Покупка происходит через онлайн-аукцион в режиме реального времени. Побеждает тот, кто предложил самую высокую ставку.

Как принять участие в аукционе

Чтобы стать участником торгов, нужно:

зарегистрироваться на платформе СЕТАМ, указав паспортные данные;

найти нужный лот с помощью фильтров и поиска;

подать заявку на участие в аукционе;

оплатить гарантийный взнос (5% от стартовой цены лота);

участвовать в торгах, повышая ставки;

в случае выигрыша — оплатить полную стоимость лота и оформить право собственности.

После завершения торгов победитель получает протокол аукциона, а после оплаты — акт передачи имущества, который является юридическим подтверждением собственности.

Преимущества и риски покупки конфискованного имущества

Преимущества

Низкая цена. Часто конфискованное имущество продается на 20-50% дешевле рыночной стоимости.

Прозрачность. Вся информация о лоте открыта для просмотра.

Равный доступ. Участие могут принимать все желающие.

Риски

Неполная информация о состоянии имущества. Например, могут быть скрытые дефекты.

Юридические нюансы. Некоторые квартиры все еще могут иметь зарегистрированных жильцов.

Возможность судебных споров. Покупателю стоит проверить историю имущества перед участием в торгах.

"Информации о лоте часто достаточно, чтобы сформировать общее представление о нем, но стоит быть внимательным: проблемы с коммуникациями или юридические нюансы могут быть не указаны", — предостерегает Мартынчук.

В таких случаях участник имеет право осмотреть объект перед покупкой. Это обязанность организатора торгов — государственной исполнительной службы или частного исполнителя.

Как сообщалось, в Украине существует законодательно определенный перечень имущества, которое не подлежит изъятию у должников. Этот список включает предметы, необходимые для обеспечения базовых потребностей человека, которые остаются в собственности лица независимо от его финансового состояния. Цель такого регулирования — защитить основные права и потребности граждан, предотвращая лишение их необходимых для жизни вещей.

Отметим, большинство граждан считает, что с молотка могут пустить только ценные активы, такие как недвижимость, авто, бытовая техника или драгоценности. Однако в реальности это совсем не так. На платформе СЕТАМ можно найти немало необычных лотов, которые ранее принадлежали должникам.