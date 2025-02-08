Фінансові зобов'язання боржника — яке майно не можуть конфіскувати у 2025 році

Гаманець без грошей. Фото: Pexels

Попри повномасштабну війну, в Україні продовжує діяти механізм арешту майна громадян, які мають борги за комунальні послуги, аліменти, не виплачували зарплату працівникам або накопичили інші фінансові зобов’язання.

Про те, яке майно не зможуть вилучити у боржників у 2025 році, розповіли в Міністерстві юстиції України.

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Боржниками можуть бути як фізичні, так і юридичні особи. Вже з 2014 року в Україні діє державний аукціон "СЕТАМ", на якому реалізується майно осіб зі значними боргами. Отримані кошти спрямовуються на погашення боргів, а залишок повертається власнику. Через цей механізм продають не лише нерухомість, а й інші речі, зокрема дрібну побутову техніку.

За даними "СЕТАМ", більшість боржників — це люди, які не змогли виконати зобов’язання за кредитами чи позиками. У разі ухилення від мобілізації також можуть накладатися штрафи, а в разі несплати суми — майно підлягає арешту.

Щоб накласти арешт на майно, кредитор подає позов до суду. Юристи зазначають, що суди часто ухвалюють рішення на користь позивачів, зобов’язуючи боржника не лише сплатити борг, а й покрити відсотки. Для забезпечення виконання боргових зобов’язань суд може накласти арешт на:

нерухомість;

автомобілі;

банківські рахунки тощо.

Яка майно людини не зможуть відібрати за борги

Згідно з інформацією Південного міжрегіонального управління Мін’юсту, якщо борг менший за 20 мінімальних зарплат (160 тис. грн), єдине житло або земельна ділянка боржника не підлягають стягненню. Суд також не може вилучити:

дитячі речі;

особистий одяг і взуття;

нагороди, відзнаки, призи;

предмети для релігійних обрядів;

медичне обладнання боржника або його рідних;

єдину шафу, стіл, ліжко, холодильник, телевізор чи комп’ютер.

Фермери також мають захист — у них не можуть забрати посівний матеріал чи незібраний урожай, тварини, які не використовуються у підприємницькій діяльності, зокрема племінна, молочна та робоча худоба (по одній голові), кролі (дві пари), птиця (п’ять особин), а також корми, необхідні для їх утримання до початку випасу. Окрім того, не відбирають сільськогосподарський інвентар — у громадян, що ведуть особисте сільське господарство.

Раніше ми писали, що втратити єдине житло — серйозна загроза для українців, адже воно не лише дах над головою, а й цінний актив. Однак навіть власники нерухомості не застраховані від примусового вилучення, адже існують законні підстави для такого рішення.

Також ми розповідали, що попри війну, українці зобов’язані сплачувати комунальні послуги. Через фінансові труднощі багато хто не встигає робити це вчасно або повністю, що викликає побоювання, чи можуть відібрати житло за комунальні борги.