Чи можна втратити єдину квартиру через комунальні борги у 2025 році

Гроші на квитанціях за комунальні послуги. Фото: УНІАН

Навіть в умовах війни, яку розв'язала Росія, українці зобов'язані сплачувати комунальні послуги. Однак, через складну економічну ситуацію, чимало громадян України не мають змоги робити це вчасно або в повному обсязі. А тому, дехто з українців переймається через те, чи можуть у них забрати житло через борги за комуналку.

Про те, чи можуть конфіскувати єдине житло українців за комунальні борги у 2025 році, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

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Чи можуть відібрати житло в українців

Примусове вилучення майна без погодження власника можливе лише в рамках відкритого виконавчого провадження або за умовами стягнення за предмет іпотеки. У випадку з іпотекою така можливість повинна бути передбачена в договорі, де вказуються умови стягнення, зокрема мінімальний розмір боргу та строки прострочення, що дозволяють розпочати процес.

Щоб виконавче провадження було відкрито, борг має бути підтверджений виконавчим документом, таким як:

виконавчий напис нотаріуса;

постанова про адміністративне порушення;

виконавчий лист, виданий на підставі рішення суду.

Коли можуть конфіскувати єдине житло людини

Процес стягнення майна боржника розпочнеться лише після підтвердження, що він не має достатньо коштів для покриття боргів, зокрема за комунальні послуги.

Якщо ж квартира є єдиним житлом боржника, її продаж на аукціоні можливий лише в разі, коли сума боргу перевищує 20 розмірів мінімальної зарплати, що на сьогодні становить 160 000 гривень.

Окрім того, якщо у квартирі прописані неповнолітні особи або люди з інвалідністю, для примусового вилучення необхідно отримати дозвіл від органів опіки або відповідне судове рішення.

Раніше ми писали, що внаслідок повномасштабного вторгнення українські міста та селища зазнали значних руйнувань. Люди, чиї будинки були частково або повністю зруйновані через бойові дії, мають право на тимчасове житло та фінансові компенсації.

Також ми розповідали, що у 2024 році уряд виділив 400 мільйонів гривень на придбання житла для ветеранів. У 2025 році УБД можуть стати на квартирний облік звернувшись до органів влади, ЦНАП або організацій за місцем роботи.