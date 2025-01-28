Можно ли потерять единственную квартиру из-за коммунальных долгов в 2025 году

Деньги на квитанциях за коммунальные услуги. Фото: УНИАН

Даже в условиях войны, которую развязала Россия, украинцы обязаны оплачивать коммунальные услуги. Однако, из-за сложной экономической ситуации, многие граждане Украины не имеют возможности делать это вовремя или в полном объеме. А потому, некоторые из украинцев переживают из-за того, могут ли у них забрать жилье из-за долгов за коммуналку.

О том, могут ли конфисковать единственное жилье украинцев за коммунальные долги в 2025 году, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

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Могут ли отобрать жилье у украинцев

Принудительное изъятие имущества без согласования собственника возможно лишь в рамках открытого исполнительного производства или по условиям взыскания за предмет ипотеки. В случае с ипотекой такая возможность должна быть предусмотрена в договоре, где указываются условия взыскания, в частности минимальный размер долга и сроки просрочки, позволяющие начать процесс.

Чтобы исполнительное производство было открыто, долг должен быть подтвержден исполнительным документом, таким как:

исполнительная надпись нотариуса;

постановление об административном нарушении;

исполнительный лист, выданный на основании решения суда.

Когда могут конфисковать единственное жилье человека

Процесс взыскания имущества должника начнется лишь после подтверждения, что он не имеет достаточно средств для покрытия долгов, в частности за коммунальные услуги.

Если же квартира является единственным жильем должника, ее продажа на аукционе возможна лишь в случае, когда сумма долга превышает 20 размеров минимальной зарплаты, что на сегодня составляет 160 000 гривен.

Кроме того, если в квартире прописаны несовершеннолетние лица или люди с инвалидностью, для принудительного изъятия необходимо получить разрешение от органов опеки или соответствующее судебное решение.

Ранее мы писали, что в результате полномасштабного вторжения украинские города и поселки подверглись значительным разрушениям. Люди, чьи дома были частично или полностью разрушены из-за боевых действий, имеют право на временное жилье и финансовые компенсации.

Также мы рассказывали, что в 2024 году правительство выделило 400 миллионов гривен на приобретение жилья для ветеранов. В 2025 году УБД могут стать на квартирный учет обратившись в органы власти, ЦПАУ или организаций по месту работы.