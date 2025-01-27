Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Економіка arrow Житло для УБД — як стати на квартирний облік у 2025 році arrow

Житло для УБД — як стати на квартирний облік у 2025 році

27 січня 2025 15:32
Андрій Жинкін - редактор
Андрій Жинкін
редактор
Житло для захисників — як УБД стати на квартирний облік у 2025 році
Люди розглядають планування квартири. Фото: Pexels
Андрій Жинкін - редактор
Андрій Жинкін
редактор

Ветерани, особи з інвалідністю внаслідок бойових дій та родини загиблих військових мають право подати заяву на квартирний облік, щоб отримати житло. Для цього потрібно звернутися до місцевої влади або подати заяву через ЦНАП.

Про те, як УБД отримати житло у 2025 році, розповіли на сайті Міністерства у справах ветеранів.

Читайте також:

Як УБД стати на квартирний облік у 2025 році

У 2024 році уряд виділив 400 мільйонів гривень для придбання житла для ветеранів. Ветерани можуть стати на облік за місцем проживання чи роботи, звернувшись до місцевих органів влади, ЦНАП або організацій за місцем роботи. Право на житло мають:

  1. Родини загиблих захисників України.
  2. ВПО, які мають статус учасника бойових дій або інвалідність III групи.
  3. Родини загиблих або зниклих безвісти військових, а також родини померлих від поранень.
  4. Особи з інвалідністю І та II групи внаслідок участі в бойових діях (АТО, ООС, війни за кордоном, Революція Гідності).

Які документи потрібно мати

Житло надається за рішенням місцевих органів влади, якщо є вільні квартири. До переліку необхідних документів входять:

  1. Копії паспорта та ідентифікаційного номера.
  2. Довідка про склад сім'ї та реєстрацію місця проживання.
  3. Довідка про перебування на обліку за місцем роботи (якщо є).
  4. Заява про постановку на облік (підписана членами родини, що проживають разом).
  5. Копія посвідчення УБД, людини з інвалідністю або документів членів родини загиблого.

Після розгляду заяви ветеран отримає повідомлення про прийняття на облік або відмову, причини якої можуть бути неповний пакет документів або відсутність потреби в поліпшенні житлових умов.

Раніше ми писали, що Україна продовжує піклуватися про своїх військових. Захисники, які брали участь у бойових діях, мають право не лише на фінансові виплати, а й на низку державних пільг. Окрім цього, допомога надається і близьким родичам військовослужбовців, зокрема їхнім батькам.

Також ми розповідали, що великий відсоток українців не мають власного житла, але потребують його. У таких ситуаціях держава пропонує можливість отримати соціальне житло. Проте для цього є певні умови.

квартири нерухомість житло допомога УБД

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

15:35 Військовий збір із зарплати — як утримується за прогул

15:32 Житло для УБД — як стати на квартирний облік у 2025 році

15:26 Естонія допоможе модернізувати морську галузь України — деталі

15:21 Замкомандира вкрав військове обладнання на майже 4 млн — деталі

15:10 Переговори до літа — нардепи висловились про злив заяви Буданова

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

15:04 Тисячі євро за переїзд — де в Європі платять за поселення

14:46 Дружина ексзаступника Труханова заробляє на опаленні школи

14:39 В ГУР заперечили, що Буданов висловлювався про переговори

14:30 Нові вимоги до індексації зарплат у 2025 році — коли чекати

Text

14:28 У ЗСУ розповіли, від якої зброї найчастіше гинуть окупанти

15:35 Військовий збір із зарплати — як утримується за прогул

15:32 Житло для УБД — як стати на квартирний облік у 2025 році

15:26 Естонія допоможе модернізувати морську галузь України — деталі

15:21 Замкомандира вкрав військове обладнання на майже 4 млн — деталі

15:10 Переговори до літа — нардепи висловились про злив заяви Буданова

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

15:04 Тисячі євро за переїзд — де в Європі платять за поселення

14:46 Дружина ексзаступника Труханова заробляє на опаленні школи

14:39 В ГУР заперечили, що Буданов висловлювався про переговори

14:30 Нові вимоги до індексації зарплат у 2025 році — коли чекати

14:22 Львів'янка вкрала з ломбарду фотоапарат — як її покарав суд

06:40 Оновлені ціни на чормет — скільки коштує брухт в Україні

26 січня 2025

06:40 Нові ціни на золото — ломбарди підняли тарифи

25 січня 2025

06:49 Чи закінчить Трамп війну: чого хочуть США та на що згодна Україна

06:40 В Україні оновились ціни на латунь — скільки платять за брухт

24 січня 2025

06:40 Ціни на алюміній в Україні — як оновилась вартість брухту у січні

06:20 Пенсії за балами — все про нову систему та що буде з виплатами

23 січня 2025

06:40 Ціни на мідь в Україні — скільки дають за кольорові метали

06:20 Ціни на нерухомість в Україні — як зросла вартість оренди у 2025

22 січня 2025

06:40 Нові ціни на брухт у січні — скільки дають за чормет в Україні

21 січня 2025

07:40 Що зміниться в Україні за Трампа — зупинка війни та допомоги

Text

14:28 У ЗСУ розповіли, від якої зброї найчастіше гинуть окупанти

Text

13:00 Термінова заява Зеленського — ефір День.LIVE

Text

08:00 Указ Зеленського щодо змін у керівництві ЗСУ — ефір Ранок.LIVE

25 січня 2025
Text

22:30 Трамп вийшов із заявою у Лас-Вегасі — ефір Новини.LIVE

Text

00:00 Вироків для представників ТЦК майже немає, — Кравець

24 січня 2025
Text

19:17 Зеленському 47 — про що одесити хочуть поговорити з президентом

Text

17:50 Кабмін змінив відстрочки для студентів — ефір Вечір.LIVE

Text

13:35 Демченко розкритикував можливе зниження призовного віку

Text

13:00 Демченко висловився щодо суду над командиром 155-ї бригади

Text

13:00 Трамп може зустрітися з Путіним і готує угоду — ефір День.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

05:46 Які пільги можуть оформити жінки 60+ у 2025 році — список

16 січня 2025

14:27 Салат із буряка за рецептом із ресторану — дуже смачно та корисно

19 січня 2025

06:22 Що робити, якщо силоміць утримують в ТЦК — юристи дали поради

18 січня 2025

15:12 Тарифи для пенсіонерів — від якого оператора обрати у 2025 році

19 січня 2025

15:15 Вимоги до українців у Німеччині — чому можуть депортувати у 2025

15 січня 2025

20:00 Чотири черги мобілізації — хто піде служити першим

16 січня 2025

17:12 Ціни на яйця вже не ті, але є бюджетний варіант — де шукати

20 січня 2025

12:10 Яйця та ще 3 інгредієнти — салат за 2 хв, неможливо відірватися

23:23 Як у "Резерв+" дізнатися, чи перебуваєш ти в розшуку

16 січня 2025

09:17 Небажані дзвінки — на номери з якими цифрами не можна відповідати