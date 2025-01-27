Житло для захисників — як УБД стати на квартирний облік у 2025 році

Люди розглядають планування квартири. Фото: Pexels

Ветерани, особи з інвалідністю внаслідок бойових дій та родини загиблих військових мають право подати заяву на квартирний облік, щоб отримати житло. Для цього потрібно звернутися до місцевої влади або подати заяву через ЦНАП.

Про те, як УБД отримати житло у 2025 році, розповіли на сайті Міністерства у справах ветеранів.

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Як УБД стати на квартирний облік у 2025 році

У 2024 році уряд виділив 400 мільйонів гривень для придбання житла для ветеранів. Ветерани можуть стати на облік за місцем проживання чи роботи, звернувшись до місцевих органів влади, ЦНАП або організацій за місцем роботи. Право на житло мають:

Родини загиблих захисників України. ВПО, які мають статус учасника бойових дій або інвалідність III групи. Родини загиблих або зниклих безвісти військових, а також родини померлих від поранень. Особи з інвалідністю І та II групи внаслідок участі в бойових діях (АТО, ООС, війни за кордоном, Революція Гідності).

Які документи потрібно мати

Житло надається за рішенням місцевих органів влади, якщо є вільні квартири. До переліку необхідних документів входять:

Копії паспорта та ідентифікаційного номера. Довідка про склад сім'ї та реєстрацію місця проживання. Довідка про перебування на обліку за місцем роботи (якщо є). Заява про постановку на облік (підписана членами родини, що проживають разом). Копія посвідчення УБД, людини з інвалідністю або документів членів родини загиблого.

Після розгляду заяви ветеран отримає повідомлення про прийняття на облік або відмову, причини якої можуть бути неповний пакет документів або відсутність потреби в поліпшенні житлових умов.

Раніше ми писали, що Україна продовжує піклуватися про своїх військових. Захисники, які брали участь у бойових діях, мають право не лише на фінансові виплати, а й на низку державних пільг. Окрім цього, допомога надається і близьким родичам військовослужбовців, зокрема їхнім батькам.

Також ми розповідали, що великий відсоток українців не мають власного житла, але потребують його. У таких ситуаціях держава пропонує можливість отримати соціальне житло. Проте для цього є певні умови.