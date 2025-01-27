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Жилье для УБД — как стать на квартирный учет в 2025 году

27 января 2025 15:32
Андрей Жинкин - редактор
Андрей Жинкин
редактор
Жилье для защитников — как УБД стать на квартирный учет в 2025 году
Люди рассматривают планировку квартиры. Фото: Pexels
Андрей Жинкин - редактор
Андрей Жинкин
редактор

Ветераны, лица с инвалидностью вследствие боевых действий и семьи погибших военных имеют право подать заявление на квартирный учет, чтобы получить жилье. Для этого нужно обратиться к местным властям или подать заявление через ЦНАП.

О том, как УБД получить жилье в 2025 году, рассказали на сайте Министерства по делам ветеранов.

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Как УБД стать на квартирный учет в 2025 году

В 2024 году правительство выделило 400 миллионов гривен для приобретения жилья для ветеранов. Ветераны могут стать на учет по месту жительства или работы, обратившись в местные органы власти, ЦНАП или организаций по месту работы. Право на жилье имеют:

  1. Семьи погибших защитников Украины.
  2. ВПЛ, которые имеют статус участника боевых действий или инвалидность III группы.
  3. Семьи погибших или пропавших без вести военных, а также семьи умерших от ранений.
  4. Лица с инвалидностью I и II группы вследствие участия в боевых действиях (АТО, ООС, войны за рубежом, Революции Достоинства).

Какие документы нужно иметь

Жилье предоставляется по решению местных органов власти, если есть свободные квартиры. В перечень необходимых документов входят:

  1. Копии паспорта и идентификационного номера.
  2. Справка о составе семьи и регистрации места жительства.
  3. Справка о пребывании на учете по месту работы (если есть).
  4. Заявление о постановке на учет (подписанное членами семьи, проживающими вместе).
  5. Копия удостоверения УБД, человека с инвалидностью или документов членов семьи погибшего.

После рассмотрения заявления ветеран получит уведомление о принятии на учет или отказ, причины которого могут быть неполный пакет документов или отсутствие потребности в улучшении жилищных условий.

Ранее мы писали, что Украина продолжает заботиться о своих военных. Защитники, которые принимали участие в боевых действиях, имеют право не только на финансовые выплаты, но и на ряд государственных льгот. Кроме этого, помощь предоставляется и близким родственникам военнослужащих, в частности их родителям.

Также мы рассказывали, что большой процент украинцев не имеют собственного жилья, но нуждаются в нем. В таких ситуациях государство предлагает возможность получить социальное жилье. Однако для этого есть определенные условия.

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