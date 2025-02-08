Финансовые обязательства должника — какое имущество не могут конфисковать в 2025 году

Кошелек без денег. Фото: Pexels

Несмотря на полномасштабную войну, в Украине продолжает действовать механизм ареста имущества граждан, которые имеют долги за коммунальные услуги, алименты, не выплачивали зарплату работникам или накопили другие финансовые обязательства.

О том, какое имущество не смогут изъять у должников в 2025 году, рассказали в Министерстве юстиции Украины.

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Должниками могут быть как физические, так и юридические лица. Уже с 2014 года в Украине действует государственный аукцион "СЕТАМ", на котором реализуется имущество лиц со значительными долгами. Полученные средства направляются на погашение долгов, а остаток возвращается владельцу. Через этот механизм продают не только недвижимость, но и другие вещи, в частности мелкую бытовую технику.

По данным "СЕТАМ", большинство должников — это люди, которые не смогли выполнить обязательства по кредитам или займам. В случае уклонения от мобилизации также могут накладываться штрафы, а в случае неуплаты суммы — имущество подлежит аресту.

Чтобы наложить арест на имущество, кредитор подает иск в суд. Юристы отмечают, что суды часто принимают решения в пользу истцов, обязывая должника не только оплатить долг, но и покрыть проценты. Для обеспечения выполнения долговых обязательств суд может наложить арест на:

недвижимость;

автомобили;

банковские счета и тому подобное.

Какое имущество человека не смогут отобрать за долги

Согласно информации Южного межрегионального управления Минюста, если долг меньше 20 минимальных зарплат (160 тыс. грн), единственное жилье или земельный участок должника не подлежат взысканию. Суд также не может изъять:

детские вещи;

личную одежду и обувь;

награды, знаки отличия, призы;

предметы для религиозных обрядов;

медицинское оборудование должника или его родных;

единственный шкаф, стол, кровать, холодильник, телевизор или компьютер.

Фермеры также имеют защиту — у них не могут забрать посевной материал или несобранный урожай, животные, которые не используются в предпринимательской деятельности, в частности племенной, молочный и рабочий скот (по одной голове), кролики (две пары), птица (пять особей), а также корма, необходимые для их содержания до начала выпаса. Кроме того, не отбирают сельскохозяйственный инвентарь — у граждан, ведущих личное сельское хозяйство.

Ранее мы писали, что потерять единственное жилье — серьезная угроза для украинцев, ведь оно не только крыша над головой, но и ценный актив. Однако даже владельцы недвижимости не застрахованы от принудительного изъятия, ведь существуют законные основания для такого решения.

Также мы рассказывали, что несмотря на войну, украинцы обязаны платить коммунальные услуги. Из-за финансовых трудностей многие не успевают делать это вовремя или полностью, что вызывает опасения, могут ли отобрать жилье за коммунальные долги.