Кто имеет право продавать недвижимость в Украине в 2025 году

Мужчины жмут руки. Фото: Freepik

Продажа недвижимости — это важный шаг, который требует тщательной подготовки и знания законодательства. В Украине, как и в любой другой стране, существуют четкие правила и требования относительно того, кто имеет право осуществлять продажу недвижимого имущества. Только владелец или уполномоченное лицо может продать жилье, имея все необходимые документы.

Редакция Новини.LIVE разбиралась, кто имеет право на продажу недвижимости в Украине в 2025 году.

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Так, в соответствии с законодательством Украины, продажу недвижимого имущества могут осуществлять определенные категории лиц.

Владельцы недвижимости

Любое физическое или юридическое лицо, которое является владельцем недвижимого имущества, имеет право его продать. Подтверждением права собственности являются соответствующие документы, такие как договор купли-продажи, договор дарения, свидетельство о праве на наследство или решение суда.

Лица с нотариальной доверенностью

Если владелец недвижимости не может самостоятельно заниматься продажей, он имеет право передать эти полномочия доверенному лицу через нотариально заверенную доверенность. Это позволяет представителю владельца подписывать документы и завершать сделку от его имени.

Наследники после оформления права собственности

Лица, получившие недвижимость в наследство, могут ее продать только после оформления всех необходимых документов, в частности свидетельства о праве на наследство и регистрации права собственности в Государственном реестре вещных прав.

Опекуны несовершеннолетних или недееспособных лиц

Если недвижимость принадлежит лицу, которое не может самостоятельно распоряжаться имуществом (например, ребенку или человеку с инвалидностью, который признан судом недееспособным), ее продажа возможна только с согласия органов опеки и попечительства.

Какие документы необходимы для продажи недвижимости

Продажа квартиры или дома требует наличия определенного пакета документов. Без них сделка не может быть оформлена нотариусом и признана законной.

Основные документы:

паспорт и ИНН продавца — подтверждение личности владельца;

документы, подтверждающие право собственности — договор купли-продажи, дарения, свидетельство о наследстве или решение суда;

выписка из Государственного реестра прав на недвижимое имущество — подтверждение актуального статуса объекта;

справка об отсутствии долгов за коммунальные услуги;

справка о зарегистрированных лицах в квартире — нужна для проверки наличия прописанных лиц, в том числе детей;

технический паспорт на объект — содержит данные о характеристиках жилья;

акт оценки имущества — определяет его рыночную стоимость, необходимую для расчета налогов;

согласие совладельцев (если необходимо) — если жилье находится в общей собственности.

Важные аспекты, которые следует учесть

Документы, подтверждающие право собственности. Для осуществления продажи необходимо иметь полный пакет документов, подтверждающих право собственности на недвижимость. Это может быть договор купли-продажи, свидетельство о праве на наследство, решение суда и т.д.

Для осуществления продажи необходимо иметь полный пакет документов, подтверждающих право собственности на недвижимость. Это может быть договор купли-продажи, свидетельство о праве на наследство, решение суда и т.д. Нотариальное удостоверение сделки. Все сделки по продаже недвижимости в Украине подлежат обязательному нотариальному удостоверению, отмечают в юридической компании "Документы".

Все сделки по продаже недвижимости в Украине подлежат обязательному нотариальному удостоверению, отмечают в юридической компании "Документы". Налоги и сборы. При продаже недвижимости необходимо уплатить соответствующие налоги и сборы, размер которых зависит от стоимости объекта и других факторов.

При продаже недвижимости необходимо уплатить соответствующие налоги и сборы, размер которых зависит от стоимости объекта и других факторов. Проверка объекта недвижимости. Перед продажей необходимо убедиться, что на объект недвижимости не наложен арест, ипотека или другие ограничения.

Отметим, в условиях военного положения в Украине действуют строгие ограничения по купле-продаже недвижимости. Эти нормы направлены на защиту национальной безопасности и предотвращение проникновения в экономику страны капитала, связанного с агрессором. Ограничения могут включать запрет на сделки с определенными категориями лиц или на операции с недвижимостью, расположенной в определенных регионах.

Также мы рассказывали, что продажа квартиры, где зарегистрированы дети, возможна, но требует соблюдения законодательных норм. Поскольку права детей защищены законом, для продажи необходимо получить соответствующие разрешения. Без выполнения установленных процедур продажа квартиры будет невозможна.