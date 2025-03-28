Рынок недвижимости готовится к взлету — все о ценах на квартиры, спросе и перспективах

Недвижимость во Львове. Фото: Pexels

Украинцы, которые покупают и продают недвижимость, сталкиваются с различными проблемами. В том числе ценового характера, ведь рынок не отделен от общеэкономических тенденций. Плюс спрос на квартиры постоянно колеблется, заставляя девелоперов прибегать к уступкам. С другой стороны, первый квартал 2025 года характеризуется увеличением активности всех участников рынка недвижимости.

Что происходит с ценами на квартиры, какое жилье быстрее всего покупают и где выгоднее искать свободные объекты, рассказала в эксклюзивном комментарии редакции Новини.LIVE обозреватель рынка недвижимости Украины Виктория Берещак.

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Объемы продаж жилья в 2025

До возвращения довоенных показателей еще далеко, но по результатам первого квартала 2025 года видим оживление продавцов и покупателей. На первичном рынке объемы продаж объектов выросли на 5-7%. Это аналитика не только по крупным городам, в частности Киева, Одессы, Днепра, Львова и Ужгорода, но и по региональным — Виннице, Полтаве, Тернополю.

"Мы зафиксировались где-то на уровне 18-20% от довоенных объемов. Сейчас имеем еще плюс 5-7%. Не могу утверждать, что тенденция будет продолжаться, но в течение следующих трех месяцев есть шанс выйти на показатель 25-30%. То есть вернуть почти треть спроса", — отметила эксперт.

Темпы ввода жилья в эксплуатацию. Фото: ЛУН

Что происходит с ценами на квартиры

Очевидно, с каждым месяцем стоимость квадратного метра растет, поскольку цены коррелируют с темпами инфляции и удорожанием производственных материалов. Плюс увеличились расходы на оплату труда строителей. Поэтому средневзвешенный рост в гривне за январь-март 2025 года составляет до 5%.

Чуть выше показатель в комфорт-плюс-сегменте — 7%. Объекты с повышенным спросом и комплексы, предлагающие качественный продукт с выгодными финансовыми инструментами (например, дисконт-программы или рассрочку более чем на три года), подорожали еще больше.

"В апреле цены на недвижимость будут расти, но динамика будет находиться в диапазоне 1-3%. Подорожание коснется проектов на завершающей стадии строительства и домов, которые начали сдавать в эксплуатацию. Жилье с потенциалом быстрой продажи рост цены затронет больше всего", — констатировала Виктория Берещак.

Динамика средних цен на первичном рынке. Фото: ЛУН

Что влияет на формирование цен

В Украине на стоимость недвижимости влияют различные факторы: рыночные, общенациональные, геополитические. Относительно рыночных, то это новости об объединении девелоперов с другими финансовыми группами. Благодаря коллаборациям покупатель чувствует большую надежность проектов и задумывается над инвестиционными выгодами. Особенно если жилищный вопрос — не на первом месте.

Геополитический фактор — это новости о переговорах и потенциальном заключении мирного соглашения. И хотя вектор движения пока нестабилен, психологически население становится более открытым к финансовым вложениям в первичный рынок. Плюс начался теплый сезон: весна положительно влияет на настроения девелоперов, которые размораживают свои долгострои.

"Также замечаем рост спроса на длительную рассрочку — от трех лет. Исследование спроса по киевскому региону показывает, что примерно каждый третий покупатель интересуется такими программами. Далеко не все компании могут себе позволить длительную рассрочку, потому что хотят получить деньги за объект сразу", — рассказала обозреватель рынка.

Поэтому наличие такой программы может повысить стоимость недвижимости. Это нужно учитывать покупателям, которые ищут среднерыночные варианты.

Какие квартиры лучше всего продаются

Виктория Берещак назвала объекты, которые долго не "маринуются". То есть квартиры с высокой ликвидностью, за которыми потребители буквально охотятся. Быстрее всего в 2025 году удается продать:

готовые квартиры с ремонтом на вторичном рынке;

жилье в сегменте недорогих, где квадратный метр стоит 750-950 долларов;

одно- и двухкомнатные форматы европланировки площадью от 45 до 73 квадратных метров;

квартиры с большой кухней-гостиной, минимум 15-17 квадратов.

Также украинцам важно иметь комфортно размещенные зоны для хранения. На вторичном рынке пока нет всплесков активности, он понемногу выходит из анабиоза из-за сезонного фактора.

Где выгодно покупать квартиры

После начала полномасштабного вторжения России наиболее востребованными стали западные регионы Украины. Стоимость жилья там выросла, но покупатели искали безопасность, поэтому были готовы заплатить больше.

По состоянию на 2025 год Львовская, Ивано-Франковская, Черниговская, Закарпатская области все еще пользуются спросом, но он значительно ниже, чем два-три года назад.

"Ажиотаж упал, и только действительно ликвидные, классные продукты могут сосредоточить на себе внимание покупателя. Рынок там очень перегрет, в апарт-сегмент продолжают инвестировать, но с меньшим энтузиазмом. Потребители переключаются на форматы с экосистемой для жизни и пространственным переосмыслением", — добавила эксперт.

Иными словами, регион и расположение уже не играют большой роли при выборе квартиры. Однако стоимость в западных регионах осталась высокой. Это делает сделки финансово невыгодными, чего нельзя сказать о рынке в центральных областях Украины, где выбор больше, а ценовая политика более лояльна.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, продажу недвижимости могут осуществить определенные категории украинцев. Такое право имеют владельцы жилья, лица с нотариальной доверенностью, наследники после оформления права собственности, а также опекуны несовершеннолетних или недееспособных лиц.

Также мы писали, что украинцы получили письма от ГНС об уплате налога на недвижимость. Специалисты проинформировали владельцев объектов, что больше не будут присылать уведомления-решения через Укрпошту, а будут пользоваться электронным форматом коммуникации.