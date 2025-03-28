Лише 25% житлових комплексів пропонують розстрочку на 3 роки: чому так

Будівництво будинку. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

З понад 350 житлових комплексів, які активно будуються в Києві, Львові, Одесі, Дніпрі та Ужгороді, лише 25% передбачають розтермінування платежів на три і більше роки. Решта забудовників готові дати фінансову відстрочку лише на 1-2 роки, а третина й зовсім обмежується періодом від 6 до 18 місяців.

Відповідні дані оприлюднив молодший партнер групи компаній DIM Арсеній Насіковський, посилаючись на ринкове дослідження, що охоплює п’ять ключових регіонів країни. Усього було проаналізовано 368 новобудов, які перебувають у стадії активного будівництва та продажу.

Читайте також:

Дефіцит довгих розстрочок: цифри та регіональна картина

Лише 92 житлових комплекси (25%) передбачають можливість сплачувати частинами протягом 3 років і більше. Якщо ж розглядати справді тривале розтермінування — на 5 і більше років, що могло б стати альтернативою іпотеці, таких пропозицій лише 28 (8%). Ще 64 ЖК (17%) дають покупцям опцію виплат упродовж 3 років.

Абсолютна більшість забудовників (276 ЖК або 75%) обмежуються розстрочками до 2 років, з них 98 проєктів (27%) пропонують умови на 6-18 місяців.

Регіональні особливості теж показові:

Київ — 32% комплексів мають розтермінування від 3 років;

Львів – лише 8% пропозицій із довгим терміном виплат;

Дніпро — 40% ЖК дають 3-річні розстрочки, але довших немає;

Одеса — 41% новобудов передбачає розстрочку на 3 роки;

Ужгород — тільки 7% житла з варіантом виплат на 3+ роки.

Чому забудовники не готові чекати

Причини такої жорсткості у фінансових умовах можуть бути різними:

фінансова модель більшості забудовників не витримує довгих розстрочок. Девелопери залежать від потоку грошей від інвесторів, і тривала відстрочка платежів може сповільнити будівництво;

військові ризики. В умовах нестабільності забудовники обирають більш швидкі фінансові цикли;

альтернатива іпотеці поки що слабка. Попри зростаючий попит на довгострокові розтермінування, девелопери неохоче надають такі умови.

"Ринок первинної нерухомості чітко демонструє, що довгострокове розтермінування залишається нішевим інструментом, доступним здебільшого для проєктів із сильною фінансовою подушкою. Водночас ми бачимо зростання попиту на триваліші умови та переконані, що цей механізм здатен стати серйозним драйвером для розвитку первинного ринку", — зазначає Арсеній Насіковський.

Попри очевидний попит на довгострокові розстрочки, забудовники не готові надавати масові пропозиції із виплатами понад 3-5 років. Потенційним покупцям доведеться або шукати рідкісні пропозиції, або розглядати інші фінансові інструменти, зокрема іпотеку.

Раніше ми розповідали про державну іпотечну програму "єОселя", питання вигідності та доступності якої стає все більш актуальним. Вона надає пільгові кредити певним категоріям, але через зростання цін на нерухомість вигідність іпотеки стає ще більш актуальною.

Зазначимо також, зростання інтересу українців до купівлі житла спричинило підвищення цін на квартири по всій країні, за винятком прифронтових регіонів. Попит спостерігається як на нові невеликі квартири, так і на вторинне житло. Державні програми підтримки стають ключовим фактором, що стимулює українців до придбання власного житла.