Только 25% жилых комплексов предлагают рассрочку на 3 года: почему так

Строительство дома. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Из более 350 жилых комплексов, которые активно строятся в Киеве, Львове, Одессе, Днепре и Ужгороде, только 25% предусматривают рассрочку платежей на три и более года. Остальные застройщики готовы дать финансовую отсрочку лишь на 1-2 года, а треть и вовсе ограничивается периодом от 6 до 18 месяцев.

Соответствующие данные обнародовал младший партнер группы компаний DIM Арсений Насиковский, ссылаясь на рыночное исследование, охватывающее пять ключевых регионов страны. Всего было проанализировано 368 новостроек, которые находятся в стадии активного строительства и продаж.

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Только 92 жилых комплекса (25%) предусматривают возможность платить частями в течение 3 лет и более. Если же рассматривать действительно длительную рассрочку — на 5 и более лет, что могло бы стать альтернативой ипотеке, таких предложений только 28 (8%). Еще 64 ЖК (17%) дают покупателям опцию выплат в течение 3 лет.

Абсолютное большинство застройщиков (276 ЖК или 75%) ограничиваются рассрочками до 2 лет, из них 98 проектов (27%) предлагают условия на 6-18 месяцев.

Региональные особенности тоже показательны:

Киев — 32% комплексов имеют рассрочку от 3 лет;

Львов — только 8% предложений с длинным сроком выплат;

Днепр — 40% ЖК дают 3-летние рассрочки, но более длинных нет;

Одесса — 41% новостроек предусматривает рассрочку на 3 года;

Ужгород — только 7% жилья с вариантом выплат на 3+ года.

Почему застройщики не готовы ждать

Причины такой жесткости в финансовых условиях могут быть разными:

финансовая модель большинства застройщиков не выдерживает долгих рассрочек. Девелоперы зависят от потока денег от инвесторов, и длительная отсрочка платежей может замедлить строительство;

военные риски. В условиях нестабильности застройщики выбирают более быстрые финансовые циклы;

альтернатива ипотеке пока слабая. Несмотря на растущий спрос на долгосрочные рассрочки, девелоперы неохотно предоставляют такие условия.

"Рынок первичной недвижимости четко демонстрирует, что долгосрочная рассрочка остается нишевым инструментом, доступным в основном для проектов с сильной финансовой подушкой. В то же время мы видим рост спроса на длительные условия и убеждены, что этот механизм способен стать серьезным драйвером для развития первичного рынка", — отмечает Арсений Насиковский.

Несмотря на очевидный спрос на долгосрочные рассрочки, застройщики не готовы предоставлять массовые предложения с выплатами более 3-5 лет. Потенциальным покупателям придется либо искать редкие предложения, либо рассматривать другие финансовые инструменты, в том числе ипотеку.

Ранее мы рассказывали о государственной ипотечной программе "єОселя", вопрос выгодности и доступности которой становится все более актуальным. Она предоставляет льготные кредиты определенным категориям, но из-за роста цен на недвижимость выгодность ипотеки становится еще более актуальной.

Отметим также, рост интереса украинцев к покупке жилья повлекло повышение цен на квартиры по всей стране, за исключением прифронтовых регионов. Спрос наблюдается как на новые небольшие квартиры, так и на вторичное жилье. Государственные программы поддержки становятся ключевым фактором, стимулирующим украинцев к приобретению собственного жилья.