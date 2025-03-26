Пільгові кредити на житло для ВПО в 2025 році: як отримати іпотеку під 3%

Дитина з іграшкою. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Війна безжально руйнує не лише міста, але й долі. Тисячі українців, рятуючись від російської агресії, втратили свої домівки, опинившись у статусі внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Але пільгові умови кредитування від державної програми "єОселя" роблять мрію про власну квартиру реальністю.

Як вказано на порталі "Дія", умовами для видачі кредитів на житло для переселенців є:

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пільгова ставка: 3% річних;

довгострокове кредитування: до 30 років, що дозволяє розкласти виплати на комфортний період;

розумні обмеження площі: 52,5 кв. м на сім'ю з 1-2 осіб, і +21 кв. м на кожного наступного члена сім'ї — достатньо для комфортного життя;

вільний вибір житла: можливість самостійно обрати квартиру, яка відповідає вашим потребам та умовам програми;

доступний перший внесок: мінімум 6% від вартості житла — це невелика сума, що відкриває великі можливості;

фінансова безпека: після сплати щомісячного платежу дохід сім'ї повинен залишатися не нижчим за прожитковий мінімум — гарантія вашої фінансової стабільності.

Хто може скористатися програмою

Програма доступна лише для тих, хто:

має статус ВПО;

не володіє житлом на підконтрольній Україні території;

не брав участі в інших державних житлових програмах.

Як подати заявку

Для подачі заявки на участь в програмі потрібно:

зареєструйтесь на порталі "Дія";

перейдіть у розділ "Кредит на житло для ВПО";

заповніть заяву — більшість даних підтягнеться автоматично.

перевірте інформацію — якщо дані неповні, треба виправити їх через посилання в отриманому листі.

Держмолодьжитло надішле рішення протягом одного робочого дня. Якщо воно буде позитивним — вас внесуть до реєстру кандидатів. У разі відмови буде вказано причину.

Кандидати на отримання пільгової іпотеки беруть участь у відборі переможців, що проводиться методом випадкового вибору чисел. Дату розіграшу повідомлять заздалегідь.

Якщо передумали брати участь у програмі, треба зайти у "Дію" та подати заявку на виключення з реєстру. Підтвердження надійде на електронну пошту.

Раніше в Україні запустили програму допомоги для ВПО, яка дозволяє отримати субсидію на оренду житла. Ця ініціатива спрямована на підтримку тих, хто через війну втратив свої домівки. Оформити субсидію можна на 6 місяців, подавши необхідні документи онлайн або через державні органи.

Нагадаємо, у 2025 році ВПО мають право не лише на грошові виплати, але й на ряд додаткових пільг. Важливо, що цей статус зберігається до моменту скасування воєнного стану.