Допомога на оренду житла: як отримати гроші від держави в 2025 році

Жінці передають ключі. Фото: Freepik

В Україні стартувала програма допомоги переселенцям на оренду житла. Це важливий крок держави в підтримці громадян, які через війну були змушені покинути свої домівки. Оформити субсидію можна терміном на 6 місяців, подавши необхідні документи через державні органи або онлайн.

Національна соціальна сервісна служба України розповідає детальніше, хто має право на цю підтримку та як її отримати.

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Хто може отримати допомогу

Право на фінансову підтримку для оренди житла мають лише ті переселенці, які офіційно зареєстровані як внутрішньо переміщені особи (ВПО). Проте є й додаткові умови, що визначають коло отримувачів:

ВПО, які не беруть участь у програмі "Прихисток" (це державна програма компенсації за надання житла переселенцям);

ВПО, які не отримують інші державні виплати на проживання;

переселенці, житло яких зруйноване або суттєво пошкоджене;

особи, які переїхали в іншу область, де не мають власного житла (його загальна площа на кожного члена родини не повинна перевищувати 13,65 кв. м);

родини, які витрачають на оренду більше ніж 20% сукупного доходу.

Якщо ви відповідаєте цим критеріям, можна переходити до процедури подачі заявки.

Як оформити допомогу

Щоб отримати субсидію, необхідно подати заяву та договір оренди у відповідні державні органи. Це можна зробити кількома способами:

через ЦНАП (Центр надання адміністративних послуг);

у Пенсійному фонді України (ПФУ) – особисто або через електронний сервіс;

через вебпортал ПФУ;

за допомогою мобільного застосунку Пенсійного фонду.

Субсидія надається на шість місяців, після чого потрібно буде оновлювати заявку та підтверджувати право на подальші виплати.

Як повідомлялось раніше, в Україні запущено програму компенсації оренди житла для ветеранів війни. Уряд ухвалив постанову, ініційовану Міністерством у справах ветеранів, що передбачає часткове відшкодування витрат на оренду житла.

Також ми повідомляли, що Бахмутська міська територіальна громада надає фінансову підтримку військовослужбовцям, мобілізованим та їхнім родинам, включаючи сім'ї загиблих. Мінімальний розмір виплат становить близько 9 тисяч гривень. Допомога призначена для учасників АТО/ООС, а також мобілізованих військових та їхніх родин.