Як ветеранам отримати компенсацію за оренду житла у 2025 році

Українські військові. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні стартувала програма компенсації оренди житла для ветеранів війни. За ініціативи Міністерства у справах ветеранів уряд ухвалив постанову, що передбачає часткове відшкодування витрат на оренду житла для тих, хто опинився в складних житлових умовах через війну.

Як повідомляють в Ірпінській міськраді, програма спрямована на підтримку захисників і захисниць, які:

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втратили або мають пошкоджене житло внаслідок бойових дій;

мають житло на тимчасово окупованих територіях або в районах, де ведуться активні бойові дії;

перебувають на реабілітації більш ніж за 15 км від місця постійного проживання;

звільнені з військової служби, але ще не отримали статусу учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни;

були звільнені з полону.

Яку суму можна отримати

Розмір компенсації залежить від місця проживання ветерана. Виплати розподіляються наступним чином:

Київ, Львів, Дніпро, Одеса — 6 056 грн (два прожиткові мінімуми);

обласні центри — 4 542 грн (1,5 прожиткового мінімуму);

інші населені пункти — 3 025 грн (один прожитковий мінімум).

Як подати заявку

Ветерани можуть подати заяву до:

місцевого структурного підрозділу, який відповідає за ветеранську політику;

Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП).

Документи можна подати у паперовому або електронному вигляді.

Пакет документів включає:

посвідчення особи;

договір оренди житла;

довідку про відсутність судимості;

військово-обліковий документ;

документ, що підтверджує статус ветерана.

Заявки розглядаються протягом 10 робочих днів. Якщо рішення позитивне, кошти виплачуватимуться щомісяця.

Зазначимо, програма "єОселя " надала українським військовим можливість придбати житло на вигідних умовах, видавши понад 8 тисяч кредитів за три роки. Проте, з 2025 року умови програми змінюються, запроваджуючи нові правила. Військовослужбовцям слід ознайомитися з оновленими умовами, щоб скористатися цією можливістю.

Також ми повідомляли, що Бахмутська міська територіальна громада надає фінансову підтримку військовослужбовцям, мобілізованим та їхнім родинам, включаючи сім'ї загиблих. Мінімальний розмір виплат становить близько 9 тисяч гривень. Допомога призначена для учасників АТО/ООС, а також мобілізованих військових та їхніх родин.