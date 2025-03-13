Як ветеранам отримати компенсацію за оренду житла у 2025 році

Оренда житла за рахунок держави — хто з ветеранів отримає виплати
В Україні стартувала програма компенсації оренди житла для ветеранів війни. За ініціативи Міністерства у справах ветеранів уряд ухвалив постанову, що передбачає часткове відшкодування витрат на оренду житла для тих, хто опинився в складних житлових умовах через війну.
Як повідомляють в Ірпінській міськраді, програма спрямована на підтримку захисників і захисниць, які:
- втратили або мають пошкоджене житло внаслідок бойових дій;
- мають житло на тимчасово окупованих територіях або в районах, де ведуться активні бойові дії;
- перебувають на реабілітації більш ніж за 15 км від місця постійного проживання;
- звільнені з військової служби, але ще не отримали статусу учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни;
- були звільнені з полону.
Яку суму можна отримати
Розмір компенсації залежить від місця проживання ветерана. Виплати розподіляються наступним чином:
- Київ, Львів, Дніпро, Одеса — 6 056 грн (два прожиткові мінімуми);
- обласні центри — 4 542 грн (1,5 прожиткового мінімуму);
- інші населені пункти — 3 025 грн (один прожитковий мінімум).
Як подати заявку
Ветерани можуть подати заяву до:
- місцевого структурного підрозділу, який відповідає за ветеранську політику;
- Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП).
Документи можна подати у паперовому або електронному вигляді.
Пакет документів включає:
- посвідчення особи;
- договір оренди житла;
- довідку про відсутність судимості;
- військово-обліковий документ;
- документ, що підтверджує статус ветерана.
Заявки розглядаються протягом 10 робочих днів. Якщо рішення позитивне, кошти виплачуватимуться щомісяця.
Зазначимо, програма "єОселя " надала українським військовим можливість придбати житло на вигідних умовах, видавши понад 8 тисяч кредитів за три роки. Проте, з 2025 року умови програми змінюються, запроваджуючи нові правила. Військовослужбовцям слід ознайомитися з оновленими умовами, щоб скористатися цією можливістю.
Також ми повідомляли, що Бахмутська міська територіальна громада надає фінансову підтримку військовослужбовцям, мобілізованим та їхнім родинам, включаючи сім'ї загиблих. Мінімальний розмір виплат становить близько 9 тисяч гривень. Допомога призначена для учасників АТО/ООС, а також мобілізованих військових та їхніх родин.
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