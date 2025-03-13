Как ветеранам получить компенсацию за аренду жилья в 2025 году

Украинские военные. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине стартовала программа компенсации аренды жилья для ветеранов войны. По инициативе Министерства по делам ветеранов правительство приняло постановление, предусматривающее частичное возмещение расходов на аренду жилья для тех, кто оказался в сложных жилищных условиях из-за войны.

Как сообщают в Ирпенском горсовете, программа направлена на поддержку защитников и защитниц, которые:

Читайте также:

потеряли или имеют поврежденное жилье в результате боевых действий;

имеют жилье на временно оккупированных территориях или в районах, где ведутся активные боевые действия;

находятся на реабилитации более чем в 15 км от места постоянного проживания;

уволены с военной службы, но еще не получили статуса участника боевых действий или лица с инвалидностью вследствие войны;

были освобождены из плена.

Какую сумму можно получить

Размер компенсации зависит от места проживания ветерана. Выплаты распределяются следующим образом:

Киев, Львов, Днепр, Одесса — 6 056 грн (два прожиточных минимума);

областные центры — 4 542 грн (1,5 прожиточного минимума);

другие населенные пункты — 3 025 грн (один прожиточный минимум).

Как подать заявку

Ветераны могут подать заявление в:

местное структурное подразделение, которое отвечает за ветеранскую политику;

Центр предоставления административных услуг (ЦПАУ).

Документы можно подать в бумажном или электронном виде.

Пакет документов включает:

удостоверение личности;

договор аренды жилья;

справку об отсутствии судимости;

военно-учетный документ;

документ, подтверждающий статус ветерана.

Заявки рассматриваются в течение 10 рабочих дней. Если решение положительное, средства будут выплачиваться ежемесячно.

Отметим, программа "єОселя" предоставила украинским военным возможность приобрести жилье на выгодных условиях, выдав более 8 тысяч кредитов за три года. Однако, с 2025 года условия программы меняются, вводя новые правила. Военнослужащим следует ознакомиться с обновленными условиями, чтобы воспользоваться этой возможностью.

Также мы сообщали, что Бахмутская городская территориальная громада оказывает финансовую поддержку военнослужащим, мобилизованным и их семьям, включая семьи погибших. Минимальный размер выплат составляет около 9 тысяч гривен. Помощь предназначена для участников АТО/ООС, а также мобилизованных военных и их семей.