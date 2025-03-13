Как ветеранам получить компенсацию за аренду жилья в 2025 году

Аренда за счет государства — кто из ветеранов получит выплаты
В Украине стартовала программа компенсации аренды жилья для ветеранов войны. По инициативе Министерства по делам ветеранов правительство приняло постановление, предусматривающее частичное возмещение расходов на аренду жилья для тех, кто оказался в сложных жилищных условиях из-за войны.
Как сообщают в Ирпенском горсовете, программа направлена на поддержку защитников и защитниц, которые:
- потеряли или имеют поврежденное жилье в результате боевых действий;
- имеют жилье на временно оккупированных территориях или в районах, где ведутся активные боевые действия;
- находятся на реабилитации более чем в 15 км от места постоянного проживания;
- уволены с военной службы, но еще не получили статуса участника боевых действий или лица с инвалидностью вследствие войны;
- были освобождены из плена.
Какую сумму можно получить
Размер компенсации зависит от места проживания ветерана. Выплаты распределяются следующим образом:
- Киев, Львов, Днепр, Одесса — 6 056 грн (два прожиточных минимума);
- областные центры — 4 542 грн (1,5 прожиточного минимума);
- другие населенные пункты — 3 025 грн (один прожиточный минимум).
Как подать заявку
Ветераны могут подать заявление в:
- местное структурное подразделение, которое отвечает за ветеранскую политику;
- Центр предоставления административных услуг (ЦПАУ).
Документы можно подать в бумажном или электронном виде.
Пакет документов включает:
- удостоверение личности;
- договор аренды жилья;
- справку об отсутствии судимости;
- военно-учетный документ;
- документ, подтверждающий статус ветерана.
Заявки рассматриваются в течение 10 рабочих дней. Если решение положительное, средства будут выплачиваться ежемесячно.
Отметим, программа "єОселя" предоставила украинским военным возможность приобрести жилье на выгодных условиях, выдав более 8 тысяч кредитов за три года. Однако, с 2025 года условия программы меняются, вводя новые правила. Военнослужащим следует ознакомиться с обновленными условиями, чтобы воспользоваться этой возможностью.
Также мы сообщали, что Бахмутская городская территориальная громада оказывает финансовую поддержку военнослужащим, мобилизованным и их семьям, включая семьи погибших. Минимальный размер выплат составляет около 9 тысяч гривен. Помощь предназначена для участников АТО/ООС, а также мобилизованных военных и их семей.
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