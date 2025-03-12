Житло для військових у 2025 році: оновлені правила програми єОселя

Військові. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Програма "єОселя" стала для українських військових справжньою можливістю отримати власне житло на вигідних умовах. За останні три роки військовослужбовці оформили понад 8 тисяч кредитів у межах цієї ініціативи. Однак умови програми змінюються, і у 2025 році діють нові правила.

Як повідомляє АрміяInform, залежно від категорії позичальника ставка за кредитом може бути 7%, 3% або навіть 0%.

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Іпотека під 7%

Доступна для:

учасників бойових дій;

сімей загиблих або померлих ветеранів війни;

осіб з інвалідністю, отриманою внаслідок війни.

Іпотека під 3%

Можуть оформити військовослужбовці-контрактники:

Збройних сил України;

Служби безпеки України;

Головного управління розвідки Міністерства оборони України;

Національної гвардії України;

Державної прикордонної служби України.

інших силових структур.

Іпотека під 0%

Доступна лише для учасників програми "Контракт 18-24" після завершення служби. Строк кредитування — до 20 років. Мінімальний початковий внесок:

10% для громадян до 25 років;

20% для всіх інших.

Важливі зміни у 2025 році

Головне нововведення — зміна процентної ставки після 10 років;

для позичальників із початковою ставкою 7% вона зросте до 10%;

для тих, хто отримав кредит під 3%, ставка збільшиться до 6%.

Це означає, що військовим варто заздалегідь планувати фінанси та за можливості достроково закривати борг.

Вимоги до позичальників

Отримати пільгову іпотеку можуть громадяни України віком від 18 до 70 років, які:

мають офіційний дохід та сплачують податки;

не перебувають у санкційних списках;

не володіють нерухомістю понад встановлені нормативи (52,5 кв. м + 21 кв. м на кожного члена родини);

не беруть участі в інших держпрограмах із забезпечення житлом.

Проте є винятки. Наприклад, якщо житло знищене або залишилося на окупованій території, обмеження за площею не застосовуються.

Вимоги до житла

Придбати можна лише квартиру або будинок на підконтрольній Україні території. Вік нерухомості не повинен перевищувати:

3 роки — для Києва, обласних центрів і великих міст;

10 років — для Чернігівської, Сумської, Харківської, Запорізької, Херсонської областей.

Щодо площі, встановлені нормативи:

квартира — 52,5 кв. м + 21 кв. м на кожного члена сім’ї;

будинок — 62,5 кв. м + 21 кв. м на кожного члена сім’ї.

Якщо обране житло дорожче за встановлену програмою вартість, різницю доведеться покрити за рахунок власних коштів.

Додаткові витрати

Окрім першого внеску, позичальники мають сплатити:

комісію за надання кредиту;

збір до Пенсійного фонду;

страхування нерухомості;

оцінку майна;

нотаріальні послуги;

банківські комісії за перерахування коштів.

Як оформити іпотеку за програмою "єОселя"

Процес отримання кредиту складається з кількох етапів:

подача заявки через "Дію";

отримання пропозицій від банків та вибір найкращої;

перевірка документів та фінансової спроможності позичальника;

пошук житла, що відповідає умовам програми;

оформлення кредитного договору та договору купівлі-продажу.

Раніше ми розповідали, хто може отримати квартиру під 3% річних за "єОселею" та які вимоги до нерухомості. Пільгова ставка 3% річних доступна для працівників освіти, медичної сфери та оборонної галузі. Також на неї можуть розраховувати громадяни, які постраждали від війни.

Зазначимо також, війна в Україні залишила тисячі людей без даху над головою і держава запустила програму "єВідновлення", щоб допомогти їм придбати нове житло. Завдяки житловому сертифікату можна частково або повністю оплатити покупку квартири чи будинку. Проте, використання сертифіката має свої особливості та обмеження.