Жилье для военных в 2025 году: обновленные правила программы єОселя

єОселя для военных в 2025 — кто получит жилье почти даром
Программа "єОселя" стала для украинских военных настоящей возможностью получить собственное жилье на выгодных условиях. За последние три года военнослужащие оформили более 8 тысяч кредитов в рамках этой инициативы. Однако условия программы меняются, и в 2025 году действуют новые правила.
Как сообщает АрмияInform, в зависимости от категории заемщика ставка по кредиту может быть 7%, 3% или даже 0%.
Ипотека под 7%
Доступна для:
- участников боевых действий;
- семей погибших или умерших ветеранов войны;
- лиц с инвалидностью, полученной в результате войны.
Ипотека под 3%
Могут оформить военнослужащие-контрактники:
- Вооруженных сил Украины;
- Службы безопасности Украины;
- Главного управления разведки Министерства обороны Украины;
- Национальной гвардии Украины;
- Государственной пограничной службі Украины.
- других силовых структур.
Ипотека под 0%
Доступна только для участников программы "Контракт 18-24" после завершения службы. Срок кредитования — до 20 лет. Минимальный первоначальный взнос:
- 10% для граждан до 25 лет;
- 20% для всех остальных.
Важные изменения в 2025 году
Главное нововведение — изменение процентной ставки после 10 лет;
- для заемщиков с начальной ставкой 7% она вырастет до 10%;
- для тех, кто получил кредит под 3%, ставка увеличится до 6%.
Это означает, что военным стоит заранее планировать финансы и по возможности досрочно закрывать долг.
Требования к заемщикам
Получить льготную ипотеку могут граждане Украины в возрасте от 18 до 70 лет, которые:
- имеют официальный доход и платят налоги;
- не находятся в санкционных списках;
- не владеют недвижимостью сверх установленных нормативов (52,5 кв. м + 21 кв. м на каждого члена семьи);
- не участвуют в других госпрограммах по обеспечению жильем.
Однако есть исключения. Например, если жилье уничтожено или осталось на оккупированной территории, ограничения по площади не применяются.
Требования к жилью
Приобрести можно только квартиру или дом на подконтрольной Украине территории. Возраст недвижимости не должен превышать:
- 3 года — для Киева, областных центров и крупных городов;
- 10 лет — для Черниговской, Сумской, Харьковской, Запорожской, Херсонской областей.
Относительно площади, установлены нормативы:
- квартира — 52,5 кв. м + 21 кв. м на каждого члена семьи;
- дом — 62,5 кв. м + 21 кв. м на каждого члена семьи.
Если выбранное жилье дороже установленной программой стоимости, разницу придется покрыть за счет собственных средств.
Дополнительные расходы
Кроме первого взноса, заемщики должны оплатить:
- комиссию за предоставление кредита;
- сбор в Пенсионный фонд;
- страхование недвижимости;
- оценку имущества;
- нотариальные услуги;
- банковские комиссии за перечисление средств.
Как оформить ипотеку по программе "єОселя"
Процесс получения кредита состоит из нескольких этапов:
- подача заявки через "Дію";
- получение предложений от банков и выбор лучшего;
- проверка документов и финансовой состоятельности заемщика;
- поиск жилья, соответствующего условиям программы;
- оформление кредитного договора и договора купли-продажи.
Ранее мы рассказывали, кто может получить квартиру под 3% годовых по "єОселе" и какие требования к недвижимости. Льготная ставка 3% годовых доступна для работников образования, медицинской сферы и оборонной отрасли. Также на нее могут рассчитывать граждане, пострадавшие от войны.
Отметим также, война в Украине оставила тысячи людей без крыши над головой и государство запустило программу "єВідновлення", чтобы помочь им приобрести новое жилье. Благодаря жилищному сертификату можно частично или полностью оплатить покупку квартиры или дома. Однако, использование сертификата имеет свои особенности и ограничения.
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