Жилье для военных в 2025 году: обновленные правила программы єОселя

Военные. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Программа "єОселя" стала для украинских военных настоящей возможностью получить собственное жилье на выгодных условиях. За последние три года военнослужащие оформили более 8 тысяч кредитов в рамках этой инициативы. Однако условия программы меняются, и в 2025 году действуют новые правила.

Как сообщает АрмияInform, в зависимости от категории заемщика ставка по кредиту может быть 7%, 3% или даже 0%.

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Ипотека под 7%

Доступна для:

участников боевых действий;

семей погибших или умерших ветеранов войны;

лиц с инвалидностью, полученной в результате войны.

Ипотека под 3%

Могут оформить военнослужащие-контрактники:

Вооруженных сил Украины;

Службы безопасности Украины;

Главного управления разведки Министерства обороны Украины;

Национальной гвардии Украины;

Государственной пограничной службі Украины.

других силовых структур.

Ипотека под 0%

Доступна только для участников программы "Контракт 18-24" после завершения службы. Срок кредитования — до 20 лет. Минимальный первоначальный взнос:

10% для граждан до 25 лет;

20% для всех остальных.

Важные изменения в 2025 году

Главное нововведение — изменение процентной ставки после 10 лет;

для заемщиков с начальной ставкой 7% она вырастет до 10%;

для тех, кто получил кредит под 3%, ставка увеличится до 6%.

Это означает, что военным стоит заранее планировать финансы и по возможности досрочно закрывать долг.

Требования к заемщикам

Получить льготную ипотеку могут граждане Украины в возрасте от 18 до 70 лет, которые:

имеют официальный доход и платят налоги;

не находятся в санкционных списках;

не владеют недвижимостью сверх установленных нормативов (52,5 кв. м + 21 кв. м на каждого члена семьи);

не участвуют в других госпрограммах по обеспечению жильем.

Однако есть исключения. Например, если жилье уничтожено или осталось на оккупированной территории, ограничения по площади не применяются.

Требования к жилью

Приобрести можно только квартиру или дом на подконтрольной Украине территории. Возраст недвижимости не должен превышать:

3 года — для Киева, областных центров и крупных городов;

10 лет — для Черниговской, Сумской, Харьковской, Запорожской, Херсонской областей.

Относительно площади, установлены нормативы:

квартира — 52,5 кв. м + 21 кв. м на каждого члена семьи;

дом — 62,5 кв. м + 21 кв. м на каждого члена семьи.

Если выбранное жилье дороже установленной программой стоимости, разницу придется покрыть за счет собственных средств.

Дополнительные расходы

Кроме первого взноса, заемщики должны оплатить:

комиссию за предоставление кредита;

сбор в Пенсионный фонд;

страхование недвижимости;

оценку имущества;

нотариальные услуги;

банковские комиссии за перечисление средств.

Как оформить ипотеку по программе "єОселя"

Процесс получения кредита состоит из нескольких этапов:

подача заявки через "Дію";

получение предложений от банков и выбор лучшего;

проверка документов и финансовой состоятельности заемщика;

поиск жилья, соответствующего условиям программы;

оформление кредитного договора и договора купли-продажи.

Ранее мы рассказывали, кто может получить квартиру под 3% годовых по "єОселе" и какие требования к недвижимости. Льготная ставка 3% годовых доступна для работников образования, медицинской сферы и оборонной отрасли. Также на нее могут рассчитывать граждане, пострадавшие от войны.

Отметим также, война в Украине оставила тысячи людей без крыши над головой и государство запустило программу "єВідновлення", чтобы помочь им приобрести новое жилье. Благодаря жилищному сертификату можно частично или полностью оплатить покупку квартиры или дома. Однако, использование сертификата имеет свои особенности и ограничения.