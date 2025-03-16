Помощь на аренду жилья: как получить деньги от государства в 2025 году

Женщине передают ключи. Фото: Freepik

В Украине стартовала программа помощи переселенцам на аренду жилья. Это важный шаг государства в поддержке граждан, которые из-за войны были вынуждены покинуть свои дома. Оформить субсидию можно сроком на 6 месяцев, подав необходимые документы через государственные органы или онлайн.

Национальная социальная сервисная служба Украины рассказывает подробнее, кто имеет право на эту поддержку и как ее получить.

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Кто может получить помощь

Право на финансовую поддержку для аренды жилья имеют только те переселенцы, которые официально зарегистрированы как внутренне перемещенные лица (ВПЛ).

Однако есть и дополнительные условия, определяющие круг получателей:

ВПЛ, которые не участвуют в программе "Прихисток" (это государственная программа компенсации за предоставление жилья переселенцам);

ВПЛ, которые не получают другие государственные выплаты на проживание;

переселенцы, жилье которых разрушено или существенно повреждено;

лица, которые переехали в другую область, где не имеют собственного жилья (его общая площадь на каждого члена семьи не должна превышать 13,65 кв. м);

семьи, которые тратят на аренду более 20% совокупного дохода.

Если вы соответствуете этим критериям, можно переходить к процедуре подачи заявки.

Как оформить помощь

Чтобы получить субсидию, необходимо подать заявление и договор аренды в соответствующие государственные органы. Это можно сделать несколькими способами:

через ЦПАУ (Центр предоставления административных услуг);

в Пенсионном фонде Украины (ПФУ) — лично или через электронный сервис;

через веб-портал ПФУ;

с помощью мобильного приложения Пенсионного фонда.

Субсидия предоставляется на шесть месяцев, после чего нужно будет обновлять заявку и подтверждать право на дальнейшие выплаты.

Как сообщалось ранее, в Украине запущена программа компенсации аренды жилья для ветеранов войны. Правительство приняло постановление, инициированное Министерством по делам ветеранов, предусматривающее частичное возмещение расходов на аренду жилья.

Также мы сообщали, что Бахмутская городская территориальная громада оказывает финансовую поддержку военнослужащим, мобилизованным и их семьям, включая семьи погибших. Минимальный размер выплат составляет около 9 тысяч гривен. Помощь предназначена для участников АТО/ООС, а также мобилизованных военных и их семей.