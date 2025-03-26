Льготные кредиты на жилье для ВПЛ в 2025 году: как получить ипотеку под 3%

Ребенок с игрушкой. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Война безжалостно разрушает не только города, но и судьбы. Тысячи украинцев, спасаясь от российской агрессии, потеряли свои дома, оказавшись в статусе внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Но льготные условия кредитования от государственной программы "єОселя" делают мечту о собственной квартире реальностью.

Как указано на портале "Дія", условиями для выдачи кредитов на жилье для переселенцев являются:

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льготная ставка: 3% годовых;

долгосрочное кредитование: до 30 лет, что позволяет разложить выплаты на комфортный период;

разумные ограничения площади: 52,5 кв. м на семью из 1-2 человек, и +21 кв. м на каждого следующего члена семьи — достаточно для комфортной жизни;

свободный выбор жилья: возможность самостоятельно выбрать квартиру, которая соответствует вашим потребностям и условиям программы;

доступный первый взнос: минимум 6% от стоимости жилья — это небольшая сумма, которая открывает большие возможности;

финансовая безопасность: после уплаты ежемесячного платежа доход семьи должен оставаться не ниже прожиточного минимума — гарантия вашей финансовой стабильности.

Кто может воспользоваться программой

Программа доступна только для тех, кто:

имеет статус ВПЛ;

не владеет жильем на подконтрольной Украине территории;

не участвовал в других государственных жилищных программах.

Как подать заявку

Для подачи заявки на участие в программе нужно:

зарегистрируйтесь на портале "Дія";

перейдите в раздел "Кредит на жилье для ВПЛ";

заполните заявление — большинство данных подтянется автоматически.

проверьте информацию — если данные неполные, надо исправить их через ссылку в полученном письме.

Госмолодежьжилье пришлет решение в течение одного рабочего дня. Если оно будет положительным — вас внесут в реестр кандидатов. В случае отказа будет указана причина.

Кандидаты на получение льготной ипотеки участвуют в отборе победителей, который проводится методом случайного выбора чисел. Дату розыгрыша сообщат заранее.

Если передумали участвовать в программе, надо зайти в "Дію" и подать заявку на исключение из реестра. Подтверждение поступит на электронную почту.

Ранее в Украине запустили программу помощи для ВПЛ, которая позволяет получить субсидию на аренду жилья. Эта инициатива направлена на поддержку тех, кто из-за войны потерял свои дома. Оформить субсидию можно на 6 месяцев, подав необходимые документы онлайн или через государственные органы.

Напомним, в 2025 году ВПЛ имеют право не только на денежные выплаты, но и на ряд дополнительных льгот. Важно, что этот статус сохраняется до момента отмены военного положения.