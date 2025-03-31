Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Нерухомість arrow Квартирне питання — де в Україні найвигідніші "двушки" arrow

Квартирне питання — де в Україні найвигідніші "двушки"

31 березня 2025 11:05
Катерина Балаєва - редактор
Ціни на житло в Україні рвонули вгору — де нейдешевші 2-кімнатні квартири
Чоловік передає ключи. Фото: Freepik
Катерина Балаєва - редактор

Ринок житла в Україні продовжує динамічно змінюватися, і ціни на вторинному ринку нерухомості не є винятком. У березні середня вартість двокімнатної квартири по країні варіюється залежно від регіону, економічної ситуації та попиту. 

За даними платформи ЛУН, наразі найбільше шансів знайти бюджетний варіант — у Запоріжжі, Сумах та Миколаєві, а ось Київ, Львів та Ужгород стають все менш доступними для покупців.

Читайте також:

ТОП-5 міст з найдорожчими "двушками"

Столиця традиційно очолює рейтинг найдорожчих міст для купівлі житла. Середня ціна за двокімнатну квартиру тут сягнула 100 000 дол., що на 8% більше, ніж пів року тому. Львів упевнено тримає другу позицію, демонструючи стабільне зростання вартості житла.
Несподіванкою став Ужгород — середня ціна тут зросла на рекордні 14%, досягнувши 89 000 дол. Вінниця та Одеса також потрапили у ТОП-5, причому в Одесі спостерігається один із найстрімкіших стрибків цін (+10%).

  • Київ — 100 000 дол. (+8% за останні пів року);
  • Львів — 92 500 дол. (+4%);
  • Ужгород — 89 000 дол. (+14%);
  • Вінниця — 66 000 дол. (+2%);
  • Одеса — 59 000 дол. (+10%).

Де найдешевше купити 2-кімнатну квартиру

Запоріжжя залишається найдешевшим містом для купівлі "двушки", і до того ж тут зафіксоване падіння цін на 5%. Суми також втратили в ціні (-2%), що робить їх привабливими для потенційних покупців. 

У Кропивницькому та Миколаєві двокімнатну квартиру ще можна знайти за менш ніж 40 000 дол., що значно нижче, ніж у великих містах України. 

Загалом п’ятірка міст з найнижчими цінами виглядає наступним чином:

  • Запоріжжя — 23 800 дол. (-5%);
  • Суми — 31 000 дол. (-2%);
  • Миколаїв — 30 000 дол.;
  • Кропивницький — 39 000 дол.;
  • Чернігів — 45 900 дол. (+9%).

 

Квартирне питання — де в Україні найвигідніші "двушки" - фото 1
Середні ціни на 2-кімнатні квартири. Графіка: ЛУН

Як змінилися ціни за останні пів року

За шість місяців ціни на вторинному ринку в більшості міст зросли, хоча в деяких регіонах спостерігається стагнація або навіть падіння. Найбільше зростання показали:

  • Ужгород (+14%);
  • Житомир (+12%);
  • Одеса (+10%);
  • Рівне (+10%);
  • Черкаси (+9%).

Це свідчить про високий попит на житло в цих містах, що може бути пов'язано з релокацією бізнесу, збільшенням населення або розвитком регіональної інфраструктури.

У той же час Запоріжжя та Суми демонструють негативну динаміку, що може бути пов’язано з економічними та безпековими факторами.

 

Квартирне питання — де в Україні найвигідніші "двушки" - фото 2
Ціни на 2-кімнатні квартири в роках зарплати. Графіка: ЛУН

Як повідомлялось, поточні тенденції вказують на те, що у великих містах ціни продовжать зростати, тоді як у деяких регіонах з низьким попитом можливе подальше зниження вартості житла. Очікується, що у 2025 році житло продовжить дорожчати через інфляцію та зростання витрат на будівництво. 

Також зазначимо, в Україні, як і в інших країнах, існують чіткі правила щодо того, хто може продавати квартиру. Лише власник або уповноважена особа, що має всі необхідні документи, може здійснити продаж.

квартири нерухомість ціни на квартири купити квартиру квартира
Реклама
Реклама
Реклама