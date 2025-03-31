Ціни на житло в Україні рвонули вгору — де нейдешевші 2-кімнатні квартири

Чоловік передає ключи. Фото: Freepik

Ринок житла в Україні продовжує динамічно змінюватися, і ціни на вторинному ринку нерухомості не є винятком. У березні середня вартість двокімнатної квартири по країні варіюється залежно від регіону, економічної ситуації та попиту.

За даними платформи ЛУН, наразі найбільше шансів знайти бюджетний варіант — у Запоріжжі, Сумах та Миколаєві, а ось Київ, Львів та Ужгород стають все менш доступними для покупців.

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Столиця традиційно очолює рейтинг найдорожчих міст для купівлі житла. Середня ціна за двокімнатну квартиру тут сягнула 100 000 дол., що на 8% більше, ніж пів року тому. Львів упевнено тримає другу позицію, демонструючи стабільне зростання вартості житла.

Несподіванкою став Ужгород — середня ціна тут зросла на рекордні 14%, досягнувши 89 000 дол. Вінниця та Одеса також потрапили у ТОП-5, причому в Одесі спостерігається один із найстрімкіших стрибків цін (+10%).

Київ — 100 000 дол. (+8% за останні пів року);

Львів — 92 500 дол. (+4%);

Ужгород — 89 000 дол. (+14%);

Вінниця — 66 000 дол. (+2%);

Одеса — 59 000 дол. (+10%).

Де найдешевше купити 2-кімнатну квартиру

Запоріжжя залишається найдешевшим містом для купівлі "двушки", і до того ж тут зафіксоване падіння цін на 5%. Суми також втратили в ціні (-2%), що робить їх привабливими для потенційних покупців.

У Кропивницькому та Миколаєві двокімнатну квартиру ще можна знайти за менш ніж 40 000 дол., що значно нижче, ніж у великих містах України.

Загалом п’ятірка міст з найнижчими цінами виглядає наступним чином:

Запоріжжя — 23 800 дол. (-5%);

Суми — 31 000 дол. (-2%);

Миколаїв — 30 000 дол.;

Кропивницький — 39 000 дол.;

Чернігів — 45 900 дол. (+9%).

Середні ціни на 2-кімнатні квартири. Графіка: ЛУН

Як змінилися ціни за останні пів року

За шість місяців ціни на вторинному ринку в більшості міст зросли, хоча в деяких регіонах спостерігається стагнація або навіть падіння. Найбільше зростання показали:

Ужгород (+14%);

Житомир (+12%);

Одеса (+10%);

Рівне (+10%);

Черкаси (+9%).

Це свідчить про високий попит на житло в цих містах, що може бути пов'язано з релокацією бізнесу, збільшенням населення або розвитком регіональної інфраструктури.

У той же час Запоріжжя та Суми демонструють негативну динаміку, що може бути пов’язано з економічними та безпековими факторами.

Ціни на 2-кімнатні квартири в роках зарплати. Графіка: ЛУН

Як повідомлялось, поточні тенденції вказують на те, що у великих містах ціни продовжать зростати, тоді як у деяких регіонах з низьким попитом можливе подальше зниження вартості житла. Очікується, що у 2025 році житло продовжить дорожчати через інфляцію та зростання витрат на будівництво.

Також зазначимо, в Україні, як і в інших країнах, існують чіткі правила щодо того, хто може продавати квартиру. Лише власник або уповноважена особа, що має всі необхідні документи, може здійснити продаж.