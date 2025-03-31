Ціни на житло в Україні рвонули вгору — де нейдешевші 2-кімнатні квартири

Квартирне питання — де в Україні найвигідніші "двушки"
Ринок житла в Україні продовжує динамічно змінюватися, і ціни на вторинному ринку нерухомості не є винятком. У березні середня вартість двокімнатної квартири по країні варіюється залежно від регіону, економічної ситуації та попиту.
За даними платформи ЛУН, наразі найбільше шансів знайти бюджетний варіант — у Запоріжжі, Сумах та Миколаєві, а ось Київ, Львів та Ужгород стають все менш доступними для покупців.
ТОП-5 міст з найдорожчими "двушками"
Столиця традиційно очолює рейтинг найдорожчих міст для купівлі житла. Середня ціна за двокімнатну квартиру тут сягнула 100 000 дол., що на 8% більше, ніж пів року тому. Львів упевнено тримає другу позицію, демонструючи стабільне зростання вартості житла.
Несподіванкою став Ужгород — середня ціна тут зросла на рекордні 14%, досягнувши 89 000 дол. Вінниця та Одеса також потрапили у ТОП-5, причому в Одесі спостерігається один із найстрімкіших стрибків цін (+10%).
- Київ — 100 000 дол. (+8% за останні пів року);
- Львів — 92 500 дол. (+4%);
- Ужгород — 89 000 дол. (+14%);
- Вінниця — 66 000 дол. (+2%);
- Одеса — 59 000 дол. (+10%).
Де найдешевше купити 2-кімнатну квартиру
Запоріжжя залишається найдешевшим містом для купівлі "двушки", і до того ж тут зафіксоване падіння цін на 5%. Суми також втратили в ціні (-2%), що робить їх привабливими для потенційних покупців.
У Кропивницькому та Миколаєві двокімнатну квартиру ще можна знайти за менш ніж 40 000 дол., що значно нижче, ніж у великих містах України.
Загалом п’ятірка міст з найнижчими цінами виглядає наступним чином:
- Запоріжжя — 23 800 дол. (-5%);
- Суми — 31 000 дол. (-2%);
- Миколаїв — 30 000 дол.;
- Кропивницький — 39 000 дол.;
- Чернігів — 45 900 дол. (+9%).
Як змінилися ціни за останні пів року
За шість місяців ціни на вторинному ринку в більшості міст зросли, хоча в деяких регіонах спостерігається стагнація або навіть падіння. Найбільше зростання показали:
- Ужгород (+14%);
- Житомир (+12%);
- Одеса (+10%);
- Рівне (+10%);
- Черкаси (+9%).
Це свідчить про високий попит на житло в цих містах, що може бути пов'язано з релокацією бізнесу, збільшенням населення або розвитком регіональної інфраструктури.
У той же час Запоріжжя та Суми демонструють негативну динаміку, що може бути пов’язано з економічними та безпековими факторами.
Як повідомлялось, поточні тенденції вказують на те, що у великих містах ціни продовжать зростати, тоді як у деяких регіонах з низьким попитом можливе подальше зниження вартості житла. Очікується, що у 2025 році житло продовжить дорожчати через інфляцію та зростання витрат на будівництво.
Також зазначимо, в Україні, як і в інших країнах, існують чіткі правила щодо того, хто може продавати квартиру. Лише власник або уповноважена особа, що має всі необхідні документи, може здійснити продаж.
Читайте Новини.LIVE!