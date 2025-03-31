Як відмовитися від права власності на нерухомість у 2025 році: покрокова інструкція

Чоловіки вивчають документи. Фото: Freepik

Життєві обставини можуть змусити власника нерухомого майна позбутися прав на нього. Причини можуть бути різні — надмірне податкове навантаження, небажання утримувати проблемний об'єкт чи навіть юридичні ризики. Українське законодавство передбачає таку можливість, але процедура має низку нюансів.

Редакція Новини.LIVE розповідає, як саме можна офіційно відмовитися від права власності на нерухомість у 2025 році.

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Відповідно до Цивільного кодексу України (ст. 316, 319, 347), кожен власник має право розпоряджатися своїм майном на власний розсуд, зокрема й відмовитися від нього. Але ця процедура не є автоматичною: необхідно подати відповідні заяви та пройти державну реєстрацію припинення права власності.

Які документи потрібні для відмови

Згідно з Законом України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень" та Порядком державної реєстрації (п.76), для відмови від нерухомості необхідні:

заява власника (або співвласників) із нотаріально засвідченим підписом;

документ про право власності (якщо його немає через втрату чи псування, це потрібно зазначити в заяві);

дозвіл органу опіки, якщо власником є малолітня або неповнолітня особа.

Якщо на нерухомість накладено арешт, іпотеку або інші обмеження, відмова від права власності неможлива без їх попереднього зняття.

Де подати документи

Звернутися з документами можна до державного реєстратора, центру надання адміністративних послуг (ЦНАП) або нотаріуса.

Скільки триває процедура

За стандартних умов державна реєстрація припинення права власності займає 5 робочих днів. Якщо потрібно швидше, можна замовити термінову реєстрацію, але вартість буде вищою.

Стандартний адміністративний збір становить 300 грн, але прискорена процедура може коштувати значно більше.

Як відмовитися від права власності на землю

Для земельних ділянок передбачено іншу процедуру. Відповідно до ст. 142 Земельного кодексу, відмова можлива лише через укладення угоди про передачу ділянки державі чи громаді.

Алгоритм процедури такий:

подання заяви до місцевої ради чи держадміністрації;

укладення угоди про передачу права власності;

нотаріальне посвідчення угоди.

Якщо органи влади погодяться прийняти землю, вони стають новими власниками.

Чи є ризики

Відмова від власності може мати неочікувані наслідки:

борг за комунальні послуги не анулюється — він лишається за попереднім власником;

податкові зобов’язання можуть зберігатися (наприклад, податок на нерухомість за рік);

майно може перейти у статус "безхазяйного" та підлягати передачі в комунальну власність не одразу.

Зазначимо, Державна податкова служба інформує українців про необхідність сплати податку на нерухомість. Власники житлових приміщень, окрім земельних ділянок, отримають електронні повідомлення з сумою зобов'язання. Сплатити податок потрібно протягом 60 днів з моменту отримання повідомлення від ДПС.

Також ми розповідали, що продаж нерухомості вимагає знання законодавства та ретельної підготовки. В Україні, як і в інших країнах, існують чіткі правила щодо того, хто може продавати нерухомість. Продаж може здійснювати лише власник або уповноважена особа, маючи всі необхідні документи.